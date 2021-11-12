Після оплесків в Укрексімбанку нападників на "Схеми" все ж звільнили
Наглядова рада АТ "Укрексімбанк" відреагувала на ситуацію, коли один з нападників на журналістів Ігор Тельбізов увійшов до банку під оплески, та вирішила ініціювати припинення з ним трудових відносин.
Джерело: Укрексімбанк
Деталі: Зазначається, що дії Тельбізова та працівників банку (коли він повернувся на роботу під оплески - ред.) стали предметом обурення громадськості, тому наглядова рада ухвалила одностайне рішення звернутися до правління банку щодо звільнення Тельбізова та Осіпова.
Члени Наглядової ради констатували, що своїми діями Тельбізов та Осіпов довели, що вони не здатні виконувати обов’язки ,а також не розуміють положення кодексу етики та корпоративних цінностей банку.
Вони вирішили, що перебування цих двох співробітників на посадах "створює загрозу для всієї системи безпеки банку та для його стабільності, а також створює репутаційні ризики.
Нагадаємо:
- 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
- Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
- Двох співробітників "Укрексімбанку", які 4 жовтня напали на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах.