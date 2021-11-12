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После аплодисментов в Укрэксимбанке нападавших на "Схемы" все же уволили

Пятница, 12 ноября 2021, 23:01

Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" отреагировал на ситуацию, когда один из нападавших на журналистов Игорь Тельбизов вошел в банк под аплодисменты и решил инициировать прекращение с ним трудовых отношений.

Источник: Укрэксимбанк

Детали: Отмечается, что действия Тельбизова и работников банка (когда он вернулся на работу под аплодисменты – ред.) стали предметом возмущения общественности, поэтому наблюдательный совет принял единодушное решение обратиться в правление банка об увольнении Тельбизова и Осипова.

Члены Наблюдательного совета констатировали, что своими действиями Тельбизов и Осипов доказали, что они не способны выполнять обязанности, а также не понимают положения кодекса этики и корпоративных ценностей банка.

Они решили, что пребывание этих двух сотрудников на должностях создает угрозу для всей системы безопасности банка и для его стабильности, а также создает репутационные риски.

Напомним:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Украинская правда
Темы: банки
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