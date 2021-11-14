Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ООС: 6 порушень "тиші", стан пораненого санітара важкий

Неділя, 14 листопада 2021, 20:39
ФОТО: ШТАБ ООС

Від початку доби збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 6 разів, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс. 

Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська вели вогонь з артилерії калібру 152 мм. 

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

У штабі ООС також зазначили, що стан пораненого водія-санітара залишається важким. Пошкоджено також два санітарні автомобілі.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: 14 листопада окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм в напрямку Невельського – внаслідок обстрілу дістав поранення водій-санітар.

Крім того, внаслідок обстрілу Невельського постраждали щонайменше чотири приватні будинки.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео Десятки друзів Зеленського і "Кварталу" отримали держпосади – ЗМІ

фото, відеоДо Киви прийшли з обшуком

В Україні антирекорд смертей від Covid – 838 за добу

Головні новини понеділка і ночі: тисяча за щеплення, ТСК щодо "вагнерівців"

Зеленський потрапив у пастку, з якої дуже важко вийти – Аваков

Доведеться вибирати між російським газом і підтримкою України – Джонсон

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Війна на Донбасі: Окупанти поранили водія-санітара
Доба на Донбасі: двоє загиблих бійців і один поранений
Окупанти на Донбасі 13 разів зривали "тишу" і поранили воїна ЗСУ
Останні новини
11:28
відеоТеракт у Ліверпулі: з'явилося відео вибуху таксі, поліція назвала ім’я смертника
11:25
Рада на вимогу Зеленського проведе позачергове засідання: що розглядатимуть
11:17
Разумков підтвердив, що створюватиме партію
11:09
Курс валют на 16 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10:43
Майбутній канцлер Німеччини назвав Лукашенка "дуже поганим диктатором" і підтримав санкції
10:42
Статки Маска скоротились на тлі падіння ціни акцій Tesla і суперечки з Сандерсом
10:36
Троє нових "слуг" склали присягу у Верховній Раді
10:27
інфографікаВартість Bitcoin знизилась до 60 тисяч доларів
10:26
фото, відео Десятки друзів Зеленського і "Кварталу" отримали держпосади – ЗМІ
10:03
Українські бійці збили російський безпілотник, що перетнув лінію  розмежування
Усі новини...