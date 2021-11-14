ООС: 6 порушень "тиші", стан пораненого санітара важкий

Від початку доби збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 6 разів, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Чермалика ворог двічі застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Причепилівки російські найманці здійснили обстріл зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

У штабі ООС також зазначили, що стан пораненого водія-санітара залишається важким. Пошкоджено також два санітарні автомобілі.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: 14 листопада окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм в напрямку Невельського – внаслідок обстрілу дістав поранення водій-санітар.

Крім того, внаслідок обстрілу Невельського постраждали щонайменше чотири приватні будинки.