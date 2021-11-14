ООС: 6 нарушений "тишины", состояние раненого санитара тяжелое
С начала суток вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 6 раз, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.
Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В штабе ООС также отметили, что состояние раненого водителя-санитара остается тяжелым. Повреждены также два санитарных автомобиля.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
Что предшествовало: 14 ноября оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм в направлении Невельского - в результате обстрела получил ранение водитель-санитар.
Кроме того, в результате обстрела Невельского пострадали по меньшей мере четыре частных дома.