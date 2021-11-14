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ООС: 6 нарушений "тишины", состояние раненого санитара тяжелое

Воскресенье, 14 ноября 2021, 19:39
ООС: 6 нарушений тишины, состояние раненого санитара тяжелое
ФОТО: ШТАБ ООС

С начала суток вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 6 раз, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Причепиловки российские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В штабе ООС также отметили, что состояние раненого водителя-санитара остается тяжелым. Повреждены также два санитарных автомобиля.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: 14 ноября оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм в направлении Невельского - в результате обстрела получил ранение водитель-санитар.

Кроме того, в результате обстрела Невельского пострадали по меньшей мере четыре частных дома.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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