Монастирського заслухають у Раді через ситуацію на кордоні із Білоруссю

У п’ятницю під час години запитань до уряду у парламенті заслухають міністра внутрішніх справ Монастирського щодо ситуації на кордоні України і Білорусі.

Джерело: погоджувальна рада, спікер ВР Руслан Стефанчук

Пряма мова: "На годині запитань до уряду заслухають міністра Дениса Монастирського, який якраз буде виступати з питань пов’язаних з недоторканістю українсько-білоруського кордону".

Деталі: Водночас, за словами глави ВР, питання щодо розміщення біженців із Білорусі в Україні не розглядалося.

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Передісторія: