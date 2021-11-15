Монастирського заслухають у Раді через ситуацію на кордоні із Білоруссю
Понеділок, 15 листопада 2021, 12:48
У п’ятницю під час години запитань до уряду у парламенті заслухають міністра внутрішніх справ Монастирського щодо ситуації на кордоні України і Білорусі.
Джерело: погоджувальна рада, спікер ВР Руслан Стефанчук
Пряма мова: "На годині запитань до уряду заслухають міністра Дениса Монастирського, який якраз буде виступати з питань пов’язаних з недоторканістю українсько-білоруського кордону".
Деталі: Водночас, за словами глави ВР, питання щодо розміщення біженців із Білорусі в Україні не розглядалося.
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Передісторія:
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в областях, які межують із Білоруссю, може бути запроваджено надзвичайний стан у разі загострення ситуації.
- На кордоні з Польщею уже кілька днів скупчуються мігранти, яких Білорусь намагається видворити в ЄС.
- У п’ятницю група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.
- Білоруські військові в ніч на 13 листопада службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.
- ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, запроваджені проти Мінська.
- Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.
Українська правда