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Монастирського заслухають у Раді через ситуацію на кордоні із Білоруссю

Понеділок, 15 листопада 2021, 13:48
ФОТО МВС

У п’ятницю під час години запитань до уряду у парламенті заслухають міністра внутрішніх справ Монастирського щодо ситуації на кордоні України і Білорусі.

Джерело: погоджувальна рада, спікер ВР Руслан Стефанчук

Пряма мова: "На годині запитань до уряду заслухають міністра Дениса Монастирського, який якраз буде виступати з питань пов’язаних з недоторканістю українсько-білоруського кордону".

Деталі: Водночас, за словами глави ВР, питання щодо розміщення біженців із Білорусі в Україні не розглядалося.

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Передісторія: 

  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в областях, які межують із Білоруссю, може бути запроваджено надзвичайний стан у разі загострення ситуації.
  • На кордоні з Польщею уже кілька днів скупчуються мігранти, яких Білорусь намагається видворити в ЄС.
  • У п’ятницю група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.
  • Білоруські військові в ніч на 13 листопада службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.
  • ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, запроваджені проти Мінська.
  • Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

Українська правда
Теми: БілорусьУкраїнакордонМВСМонастирський


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