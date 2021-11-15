Монастырского заслушают в Раде из-за ситуации на границе с Беларусью
Понедельник, 15 ноября 2021, 13:48
В пятницу во время часа вопросов к правительству в парламенте заслушают министра внутренних дел Дениса Монастырского относительно ситуации на границе Украины и Беларуси.
Источник: согласительный совет, спикер ВР Руслан Стефанчук
Прямая речь: "На часе вопросов к правительству заслушают министра Дениса Монастырского, который как раз будет выступать по вопросам, связанным с неприкосновенностью украинско-белорусской границы".
Детали: В то же время, по словам главы ВР, вопрос размещения беженцев из Беларуси в Украине не рассматривался.
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Предыстория:
- Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в приграничных с Беларусью областях может быть введено чрезвычайное положение при обострении ситуации.
- На границе с Польшей уже несколько дней скапливаются мигранты, которых Беларусь пытается выдворить в ЕС.
- В пятницу группа мигрантов прорвалась через беларусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.
- Беларусские военные в ночь на 13 ноября служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.
- ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже находится под международными санкциями, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.
Украинская правда