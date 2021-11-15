Монастырского заслушают в Раде из-за ситуации на границе с Беларусью

В пятницу во время часа вопросов к правительству в парламенте заслушают министра внутренних дел Дениса Монастырского относительно ситуации на границе Украины и Беларуси.

Источник: согласительный совет, спикер ВР Руслан Стефанчук

Прямая речь: "На часе вопросов к правительству заслушают министра Дениса Монастырского, который как раз будет выступать по вопросам, связанным с неприкосновенностью украинско-белорусской границы".

Детали: В то же время, по словам главы ВР, вопрос размещения беженцев из Беларуси в Украине не рассматривался.

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