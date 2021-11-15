ТСК назвала причини Іловайської трагедії

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає, що Іловайська трагедія 2014 року спонукала Україну до Мінських домовленостей, а призвела до неї неналежна організація оборони країни.

Джерело: заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова ТСК Мар'яна Безугла на брифінгу, "Укрінформ"

Пряма мова Безуглої: "ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії.

ТСК встановила, що Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, але й не менш важкі політичні наслідки для країни.

Вона стала фоном зустрічі президентів України та Російської Федерації, що відбулася 26 серпня 2014 року в Мінську, і в значній мірі визначила підписання 5 вересня 2014 року Мінських домовленостей, які неоднозначно сприймаються як мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і мешканцями всієї України.

А також прийняття 16 вересня того ж року не менш спірного закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Деталі: Депутатка перерахувала чинники, які, на думку ТСК, значною мірою зумовили події під Іловайськом.

Зокрема це: невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями; помилкові кадрові рішення і дії політично-військового керівництва; невжиття політичним і військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування Іловайського угруповання та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських житті.

Члени ТСК у висновках також наголосили, що керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ часів Іловайської трагедії системно протидіяло та блокувало роботу попередньої комісії ВР з цього питання.

Безугла запевнила, що ТСК продовжить роботу з цього питання, після чого будуть оприлюднені всі висновки та пропозиції щодо напрацювання нормативних актів.

Передісторія:

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