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ТСК назвала причини Іловайської трагедії

Понеділок, 15 листопада 2021, 15:40
ТСК назвала причини Іловайської трагедії
Іловайська трагедія, фото з armyinform.com.ua

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає, що Іловайська трагедія 2014 року спонукала Україну до Мінських домовленостей, а призвела до неї неналежна організація оборони країни.

Джерело: заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова ТСК Мар'яна Безугла на брифінгу, "Укрінформ"

Пряма мова Безуглої: "ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії.

ТСК встановила, що Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, але й не менш важкі політичні наслідки для країни.

Вона стала фоном зустрічі президентів України та Російської Федерації, що відбулася 26 серпня 2014 року в Мінську, і в значній мірі визначила підписання 5 вересня 2014 року Мінських домовленостей, які неоднозначно сприймаються як мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і мешканцями всієї України. 

А також прийняття 16 вересня того ж року не менш спірного закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Деталі: Депутатка перерахувала чинники, які, на думку ТСК, значною мірою зумовили події під Іловайськом.

Зокрема це: невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями; помилкові кадрові рішення і дії політично-військового керівництва; невжиття політичним і військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування Іловайського угруповання та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських житті.

Члени ТСК у висновках також наголосили, що керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ часів Іловайської трагедії системно протидіяло та блокувало роботу попередньої комісії ВР з цього питання.

Безугла запевнила, що ТСК продовжить роботу з цього питання, після чого будуть оприлюднені всі висновки та пропозиції щодо напрацювання нормативних актів.

Передісторія:

  • У серпні 2014 року, перед Днем Незалежності України, відбулось наймасштабніше вторгнення збройних сил Росії: на територію України йшли колони техніки. Це підтвердили у НАТО. На момент вторгнення сили ЗС РФ складалися з 9 батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.
  • 24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектора "Б" потрапили в оточення. 28 серпня становище українських військових стало критичним.
  • 29 серпня президент Росії Володимир Путін, граючи роль миротворця, запропонував підконтрольним Росії бойовикам відкрити гуманітарний коридор, яким українські бійці, які склали зброю, могли б вийти з оточення. Однак під час забезпечення "зеленого коридору" під Іловайськом було здійснено інтенсивні обстріли.
  • За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому "зеленому коридорі" 366 українських воїнів загинули, 429 – дістали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили у полон.
  • Офіс генпрокурора у квітні 2021 року направив до Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення щодо фактів віроломного вбивства українських військових під час Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту.
  • Офіс генпрокурора України вважав, що причиною загибелі українських військових під Іловайськом було пряме вторгнення збройних сил Росії. ОГПУ повідомив про підозру двом генерал-полковникам Збройних Сил РФ – Сергію Істракову та Михайлу Мізінцеву.

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Теми: ІловайськДонбасарміяВерховна Рада
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