ВСК назвала причины Иловайской трагедии
Временная следственная комиссия Верховной Рады считает, что Иловайская трагедия 2014 года подтолкнула Украину к Минским договоренностям, а привела к ней ненадлежащая организация обороны страны.
Источник: заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава ВСК Марьяна Безуглая на брифинге, "Укринформ"
Прямая речь Безуглой: "ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, являются ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии.
ВСК установила, что у Иловайской трагедии были не только тяжелые военные, но и не менее тяжелые политические последствия для страны.
Она стала фоном встречи президентов Украины и Российской Федерации, состоявшейся 26 августа 2014 года в Минске, и в значительной степени определила подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей, которые неоднозначно воспринимаются как жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и жителями всей Украины.
А также принятия 16 сентября того же года не менее спорного закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Детали: Депутат перечислила факторы, которые, по мнению ВСК, в значительной степени обусловили события под Иловайском.
В частности, это: невведение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями; ошибочные кадровые решения и действия политико-военного руководства; непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.
Члены ВСК в выводах также подчеркнули, что руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ времен Иловайской трагедии системно противодействовало и блокировало работу предыдущей комиссии ВР по этому вопросу.
Безуглая заверила, что ВСК продолжит работу по этому вопросу, после чего будут обнародованы все выводы и предложения по наработке нормативных актов.
Предыстория:
- В августе 2014 года, перед Днем Независимости Украины, произошло самое масштабное вторжение вооруженных сил России: на территорию Украины шли колонны техники. Это подтвердили в НАТО. На момент вторжения силы ВС РФ состояли из 9 батальонно-тактических групп: 3 500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.
- 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение. 28 августа положение украинских военных стало критическим.
- 29 августа президент России Владимир Путин, играя роль миротворца, предложил подконтрольным России боевикам открыть гуманитарный коридор, по которому украинские бойцы, сложившие оружие, могли бы выйти из окружения. Однако во время обеспечения "зеленого коридора" под Иловайском были совершены интенсивные обстрелы.
- По официальным данным, во время Иловайской операции и последующего расстрела в так называемом "зеленом коридоре" 366 украинских воинов погибли, 429 – получили ранения разной степени тяжести, 300 – попали в плен.
- Офис генпрокурора в апреле 2021 года направил в Международный криминальный суд информационное сообщение о фактах вероломного убийства украинских военных во время Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта.
- Офис генпрокурора Украины считал, что причиной гибели украинских военных под Иловайском было прямое вторжение вооруженных сил России. ОГПУ сообщил о подозрении двум генерал-полковникам Вооруженных Сил РФ – Сергею Истракову и Михаилу Мизинцеву.
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