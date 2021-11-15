ВСК назвала причины Иловайской трагедии

Временная следственная комиссия Верховной Рады считает, что Иловайская трагедия 2014 года подтолкнула Украину к Минским договоренностям, а привела к ней ненадлежащая организация обороны страны.

Источник: заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава ВСК Марьяна Безуглая на брифинге, "Укринформ"

Прямая речь Безуглой: "ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, являются ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии.

ВСК установила, что у Иловайской трагедии были не только тяжелые военные, но и не менее тяжелые политические последствия для страны.

Она стала фоном встречи президентов Украины и Российской Федерации, состоявшейся 26 августа 2014 года в Минске, и в значительной степени определила подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей, которые неоднозначно воспринимаются как жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и жителями всей Украины.

А также принятия 16 сентября того же года не менее спорного закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Детали: Депутат перечислила факторы, которые, по мнению ВСК, в значительной степени обусловили события под Иловайском.

В частности, это: невведение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями; ошибочные кадровые решения и действия политико-военного руководства; непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

Члены ВСК в выводах также подчеркнули, что руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ времен Иловайской трагедии системно противодействовало и блокировало работу предыдущей комиссии ВР по этому вопросу.

Безуглая заверила, что ВСК продолжит работу по этому вопросу, после чего будут обнародованы все выводы и предложения по наработке нормативных актов.

Предыстория:

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