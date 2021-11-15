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Корниенко заявил, что "Слуга народа" выполнила уже 42% обещаний

Понедельник, 15 ноября 2021, 18:02
Александр Корниенко на съезде партии, фото пресс-службы "Слуги народа"

Первый заместитель главы Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его политическая сила уже выполнила 42% предвыборных обещаний

Источник: Александр Корниенко на съезде президентской партии, пресс-служба "Слуги народа"

Прямая речь Корниенко: "За два года команда "Слуги народа" смогла стать крепкой политической силой и обеспечить кардинальные изменения в стране.

"Слуга народа" полностью выполнила 42% своих обещаний".

Детали: В 17:30 в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в центре Киева начался XIII съезд политической партии "Слуга народа".

На нем, в частности, будет рассмотрен вопрос ротации руководства партии.

Съезд партии
Съезд партии "Слуга народа"
Фото пресс-службы СН

Александр Корниенко собирался предлагать на должность главы партии "Слуга народа" кандидатуру Елены Шуляк.

Темы: Слуга народаАлександр Корниенко
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