Монастырский забрал у Кивы оружие, подаренное Аваковым в 2015 году

Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил народного депутата Илью Киву наградного оружия – двух пистолетов.

Источник: сообщение министра внутренних дел Дениса Монастырского, видео со страницы Кивы Facebook

Прямая речь Монастырского: "Сегодня подписал приказ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году.

Основание – его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства".

Детали: Речь идет о двух пистолетах: Glock и Стечкина.

В то же время, на своей странице в Facebook Кива заявил, что во время обысков во вторник у него изъяли "спортивные вещи, шапки, штаны". Также по его словам, у него забрали его охотничий карабин "Вулкан", который он купил в магазине.

Кива рассказал, что следователи искали автомат Калашникова.

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Что этому предшествовало: