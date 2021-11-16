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Монастырский забрал у Кивы оружие, подаренное Аваковым в 2015 году

Вторник, 16 ноября 2021, 19:24

Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил народного депутата Илью Киву наградного оружия – двух пистолетов.

Источник: сообщение министра внутренних дел Дениса Монастырского, видео со страницы Кивы Facebook

Прямая речь Монастырского: "Сегодня подписал приказ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году.

Основание – его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства".

Детали: Речь идет о двух пистолетах: Glock и Стечкина.

В то же время, на своей странице в Facebook Кива заявил, что во время обысков во вторник у него изъяли "спортивные вещи, шапки, штаны". Также по его словам, у него забрали его охотничий карабин "Вулкан", который он купил в магазине.

Кива рассказал, что следователи искали автомат Калашникова.

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Что этому предшествовало:

  • Утром 16 ноября у нардепа от "Оппозиционной платформы – При жизни" Ильи Кивы работники Государственного бюро расследований проводили обыски.
  • 1 ноября патрульная полиция останавливала автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы за нарушение правил дорожного движения.
  • 7 октября нардеп Илья Кива поздравил президента страны-агрессора России Владимира Путина с днем рожденияи назвал его "великим правителем".
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге 26 октября, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что в отношении нардепа расследуются несколько уголовных дел.

Украинская правда
Темы: Аваковоружие
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