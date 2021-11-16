Монастырский забрал у Кивы оружие, подаренное Аваковым в 2015 году
Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил народного депутата Илью Киву наградного оружия – двух пистолетов.
Источник: сообщение министра внутренних дел Дениса Монастырского, видео со страницы Кивы Facebook
Прямая речь Монастырского: "Сегодня подписал приказ, которым лишил права народного депутата Илью Киву на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году.
Основание – его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства".
Детали: Речь идет о двух пистолетах: Glock и Стечкина.
В то же время, на своей странице в Facebook Кива заявил, что во время обысков во вторник у него изъяли "спортивные вещи, шапки, штаны". Также по его словам, у него забрали его охотничий карабин "Вулкан", который он купил в магазине.
Кива рассказал, что следователи искали автомат Калашникова.
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Что этому предшествовало:
- Утром 16 ноября у нардепа от "Оппозиционной платформы – При жизни" Ильи Кивы работники Государственного бюро расследований проводили обыски.
- 1 ноября патрульная полиция останавливала автомобиль народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы за нарушение правил дорожного движения.
- 7 октября нардеп Илья Кива поздравил президента страны-агрессора России Владимира Путина с днем рожденияи назвал его "великим правителем".
- Генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге 26 октября, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что в отношении нардепа расследуются несколько уголовных дел.