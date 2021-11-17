Понад 600 тисяч українців не прийшли по другу дозу вакцини проти коронавірусу
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що понад 600 тис. українців не прийшли вчасно отримати другу дозу вакцини проти COVID-19.
Джерело: пресбрифінг Ляшка на facebook-сторінці МОЗ
Пряма мова: "Тим, хто ще не отримав друге щеплення, нагадую про необхідність отримання повного курсу вакцинації - лише так вакцина буде захищати ваше здоров’я і життя. Наразі понад 600 тис. українців ще не прийшли по свою другу дозу попри те, що час її введення вже надійшов. Тому, прошу: не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації".
Деталі: Міністр додав, що в Україні 40% дорослого населення отримали принаймні одну дозу щеплення проти коронавірусу.
У столиці вже перетнули позначку в 50% вакцинованих жителів старше 18 років
Передісторія:
- 17 листопада в міністерстві заявили, що понад 9 мільйонів громадян України завершили курс вакцинації проти COVID-19.
- Раніше в міністерстві обіцяли розглянути питання третьої (бустерної) дози після вакцинування 50% населення.
- Ляшко також заявив, що в міністерстві хочуть посилити карантинні обмеження в "жовтих зонах".