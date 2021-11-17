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Понад 600 тисяч українців не прийшли по другу дозу вакцини проти коронавірусу

Середа, 17 листопада 2021, 12:12
Віктор Ляшко. Фото: Дмитро Ларін, УП

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що понад 600 тис. українців не прийшли вчасно отримати другу дозу вакцини проти COVID-19.

Джерело: пресбрифінг Ляшка на facebook-сторінці МОЗ

Пряма мова: "Тим, хто ще не отримав друге щеплення, нагадую про необхідність отримання повного курсу вакцинації - лише так вакцина буде захищати ваше здоров’я і життя. Наразі понад 600 тис. українців ще не прийшли по свою другу дозу попри те, що час її введення вже надійшов. Тому, прошу: не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації".

Деталі: Міністр додав, що в Україні 40% дорослого населення отримали принаймні одну дозу щеплення проти коронавірусу.

У столиці вже перетнули позначку в 50% вакцинованих жителів старше 18 років

Передісторія

Денис Карловський, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусЛяшко ВікторCovid-2019


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