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Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой вакцины против коронавируса

Среда, 17 ноября 2021, 11:12
Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что более 600 тысяч украинцев не пришли вовремя получить вторую дозу вакцины против COVID-19.

Источник: пресс-брифинг Ляшка на facebook-странице МОЗ

Прямая речь: "Тем, кто еще не получил вторую прививку, напоминаю о необходимости получения полного курса вакцинации – только так вакцина будет защищать ваши здоровье и жизнь. Сейчас более 600 тыс. украинцев еще не пришли за своей второй дозой, несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Поэтому, прошу: не медлите и обратитесь в ближайший прививочный пункт или центр вакцинации".

Детали: Министр добавил, что в Украине 40% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу прививки против коронавируса.

В столице уже пересекли отметку в 50% вакцинированных жителей старше 18 лет

Предыстория:

Денис Карловский, УП

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Темы: вакцинациякоронавирусЛяшко ВикторCovid-2019
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