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Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой вакцины против коронавируса

Среда, 17 ноября 2021, 12:12

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что более 600 тысяч украинцев не пришли вовремя получить вторую дозу вакцины против COVID-19.

Источник: пресс-брифинг Ляшка на facebook-странице МОЗ

Прямая речь: "Тем, кто еще не получил вторую прививку, напоминаю о необходимости получения полного курса вакцинации – только так вакцина будет защищать ваши здоровье и жизнь. Сейчас более 600 тыс. украинцев еще не пришли за своей второй дозой, несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Поэтому, прошу: не медлите и обратитесь в ближайший прививочный пункт или центр вакцинации".

Детали: Министр добавил, что в Украине 40% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу прививки против коронавируса.

В столице уже пересекли отметку в 50% вакцинированных жителей старше 18 лет

Предыстория:

Денис Карловский, УП
Темы: вакцинациякоронавирусЛяшко ВикторCovid-2019
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