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У "Слузі народу" прогнозують "атаки" Ахметова для порятунку від деолігархізації

Середа, 17 листопада 2021, 13:28
У Слузі народу прогнозують атаки Ахметова для порятунку від деолігархізації
Ахметов і Зеленський, колаж “Економічної правди”

Народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв стверджує, що бізнесмен Рінат Ахметов перейшов до відкритого протистояння з президентом Володимиром Зеленським і може провокувати до зміни влади за допомогою ЗМІ та створення проблем в енергетиці. 

Джерело: нардеп від "Слуги народу", член постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв у Facebook

Пряма мова: "Перехід Ріната Ахметова до відкритого протистояння з президентом Володимиром Зеленським фактично відбувся. І схоже, що на наших очах вимальовується сценарій, за яким він буде діяти далі, щоб змінити владу та врятуватися від деолігархізації.

Підготовка до вирішальної атаки розгортається по всіх фронтах. Під крилом Ахметова формується кілька політичних колон на всі смаки виборців, заряджаються всі наявні ЗМІ, куплені політологи, експерти, журналісти та лідери думок.

Для того, щоб додатково підігріти протестні настрої, Ахметов цілком може вдатися і до саботажу та створення проблем в енергетиці, адже він контролює 70% ТЕС та ТЕЦ. Він діє за принципом чим гірше, тим краще".

Деталі: Чернєв вважає, що Ахметов "чудово почувався за всіх президентів України і з усіма домовлявся", а з командою Зеленського домовитися не вийшло, "як не вийшло у Медведчука та в інших псевдоопозиціонерів".

За його словами, "однією рукою працюючи на погіршення ситуації в країні, іншою вони хочуть за допомогою своїх політичних та медійних ресурсів створити враження консенсусу суспільства та еліт і, не виключено, закликати людей виходити на вулиці та спровокувати протести".

Проте Чернєв переконаний, що все це вже не здатне зупинити деолігархізацію.

Передісторія:

  • "Українська правда" нещодавно писала, що стосунки між президентом Володимиром Зеленським і олігархом Рінатом Ахметовим почали псуватися після ухвалення закону про олігархів, звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради і зміни манери спілкування представників Офісу президента з Ахметовим і його людьми.
  • Рінат Ахметов заперечив, що манера спілкування представників Офісу президента із ним та його людьми погіршила його стосунки з командою Володимира Зеленського, а також те, що його медіа стали більше критикувати владу через це.
  • Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що в ОП коректно і з повагою спілкуються з Рінатом Ахметовим, а збільшення кількості критики влади на каналах олігарха пов’язав із ухваленням антиолігархічного закону. Він також заявив, що мета Ахметова неочевидна.

Знати більше: Пробна битва, або Репетиція війни Ахметова і Зеленського

Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Українська правда

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Теми: АхметовЗеленськийСлуга народуЗМІенергетика
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