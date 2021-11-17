В "Слуге народа" прогнозируют "атаки" Ахметова для спасения от деолигархизации

Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев утверждает, что бизнесмен Ринат Ахметов перешел к открытому противостоянию с президентом Владимиром Зеленским и может провоцировать к смене власти с помощью СМИ и создания проблем в энергетике.

Источник: нардеп от "Слуги народа", член постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в Facebook

Прямая речь: "Переход Рината Ахметова к открытому противостоянию с президентом Владимиром Зеленским фактически произошел. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации.

Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся в наличии СМИ, купленные политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений.

Чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу чем хуже, тем лучше".

Детали: Чернев считает, что Ахметов "прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался", а с командой Зеленского договориться не получилось, "как не получилось у Медведчука и у других псевдооппозиционеров".

По его словам, "одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят с помощью своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призывать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты".

Однако Чернев убежден, что все это уже не способно остановить деолигархизацию.

Предыстория:

"Украинская правда" недавно писала, что отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады и изменения манеры общения представителей Офиса президента с Ахметовым и его людьми.

Ринат Ахметов опроверг, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с командой Владимира Зеленского, а также то, что его медиа стали больше критиковать власти из-за этого.

Антикризисный советник главы офиса президента Михаил Подоляк заверил, что в ОП корректно и с уважением общаются с Ринатом Ахметовым, а увеличение количества критики власти на каналах олигарха связал с принятием антиолигархического закона. Он также заявил, что цель Ахметова неочевидна.

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