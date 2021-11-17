Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Слуге народа" прогнозируют "атаки" Ахметова для спасения от деолигархизации

Среда, 17 ноября 2021, 13:28
В Слуге народа прогнозируют атаки Ахметова для спасения от деолигархизации
Ахметов и Зеленский, коллаж "Экономической правды"

Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев утверждает, что бизнесмен Ринат Ахметов перешел к открытому противостоянию с президентом Владимиром Зеленским и может провоцировать к смене власти с помощью СМИ и создания проблем в энергетике.

Источник: нардеп от "Слуги народа", член постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в Facebook

Прямая речь: "Переход Рината Ахметова к открытому противостоянию с президентом Владимиром Зеленским фактически произошел. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации.

Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся в наличии СМИ, купленные политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений.

Чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу чем хуже, тем лучше".

Детали: Чернев считает, что Ахметов "прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался", а с командой Зеленского договориться не получилось, "как не получилось у Медведчука и у других псевдооппозиционеров".

По его словам, "одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят с помощью своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призывать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты".

Однако Чернев убежден, что все это уже не способно остановить деолигархизацию.

Предыстория:

  • "Украинская правда" недавно писала, что отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады и изменения манеры общения представителей Офиса президента с Ахметовым и его людьми.
  • Ринат Ахметов опроверг, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с командой Владимира Зеленского, а также то, что его медиа стали больше критиковать власти из-за этого.
  • Антикризисный советник главы офиса президента Михаил Подоляк заверил, что в ОП корректно и с уважением общаются с Ринатом Ахметовым, а увеличение количества критики власти на каналах олигарха связал с принятием антиолигархического закона. Он также заявил, что цель Ахметова неочевидна. 

Знать больше: Пробная битва, или Репетиция войны Ахметова и Зеленского

Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали секретного документа

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АхметовЗеленскийСлуга народаСМИэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Ахметов
"Метинвест" Ахметова рассчитался по облигациям 2023 года
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Компания Ахметова начала импорт электроэнергии из Европы
Последние новости
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
Все новости...
Реклама: