Водію, що збив підлітків у Харкові, в 10 разів збільшили заставу
Четвер, 18 листопада 2021, 15:21
Колегія суддів Харківського апеляційного суду збільшив суму застави для водія, який 11 листопада збив підлітків на пішохідному переході в Харкові.
Джерело: прессекретарка суду Євгенія Бондаренко в коментарі "Українській правді"
Деталі: Суд частково задовольнив клопотання прокурорів і збільшив суму застави для підозрюваного з 340 500 грн до 3 мільйонів 178 тисяч гривень.
Передісторія:
- 11 листопада в соціальних мережах з’явився відеозапис, як водій Toyota Land Cruiser наїжджає на неповнолітніх хлопця і дівчину, продовжуючи їхати зі збитим пішоходом під колесами.
- 13 листопада Київський районний суд м. Харків визначив тримати під вартою підозрюваного з правом внесення застави 340 тис. грн.
- Харківська обласна прокуратура подала клопотання збільшити заставу для водія до 10 мільйонів гривень.
- Хімічний аналіз сечі водія показав, що на момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп’яніння від метадону.
Денис Карловський, УП