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Водію, що збив підлітків у Харкові, в 10 разів збільшили заставу

Четвер, 18 листопада 2021, 16:21
Скриншот трансляції засідання суду 13 листопада

Колегія суддів Харківського апеляційного суду збільшив суму застави для водія, який 11 листопада збив підлітків на пішохідному переході в Харкові.

Джерело: прессекретарка суду Євгенія Бондаренко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Суд частково задовольнив клопотання прокурорів і збільшив суму застави для підозрюваного з 340 500 грн до 3 мільйонів 178 тисяч гривень.

 

Передісторія

Денис Карловський, УП
Теми: ХарківДТПкриміналсуд


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