Водителю, сбившему подростков в Харькове, в 10 раз увеличили залог
Четверг, 18 ноября 2021, 15:21
Коллегия судей Харьковского апелляционного суда увеличила сумму залога для водителя, 11 ноября сбившего подростков на пешеходном переходе в Харькове.
Источник: пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко в комментарии "Украинской правде"
Детали: Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и увеличил сумму залога для подозреваемого с 340 500 грн. до 3 миллионов 178 тысяч гривен.
Предыстория:
- 11 ноября в социальных сетях появилась видеозапись, как водитель Toyota Land Cruiser наезжает на несовершеннолетних парня и девушку, продолжая ехать со сбитым пешеходом под колесами.
- 13 ноября Киевский районный суд г. Харьков определил содержать под стражей подозреваемого с правом внесения залога 340 тыс. грн.
- Харьковская областная прокуратура подала ходатайство увеличить залог водителю до 10 миллионов гривен.
- Химический анализ мочи водителя показал, что в момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения от метадона.
Денис Карловский, УП