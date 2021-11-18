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Водителю, сбившему подростков в Харькове, в 10 раз увеличили залог

Четверг, 18 ноября 2021, 15:21
Водителю, сбившему подростков в Харькове, в 10 раз увеличили залог

Коллегия судей Харьковского апелляционного суда увеличила сумму залога для водителя, 11 ноября сбившего подростков на пешеходном переходе в Харькове.

Источник: пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и увеличил сумму залога для подозреваемого с 340 500 грн. до 3 миллионов 178 тысяч гривен.

Предыстория:

Денис Карловский, УП

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Темы: ХарьковДТПкриминалсуд
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