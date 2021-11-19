Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Голосі" кажуть, що НАЗК відновило державне фінансування партії

П'ятниця, 19 листопада 2021, 16:35

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило державне фінансування політичної партії "Голос".

Джерело: заява "Голосу"

Дослівно: "Звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів були повністю необґрунтованими. Ми довели свою правоту в суді".

Деталі: "Голос" каже: суд визнав, що передбачене законом державне фінансування використовується виключно у передбачений українським законодавством спосіб.

Що передувало: Партія "Голос" заявила, що не отримала держфінансування за 4 квартал і закликала керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції відновити фінансування партії.

Нагадаємо: Член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин стверджує, що антикорупційні органи виявили розтрату державних коштів керівництвом партії.

Передісторія:

  • У січні НАЗК призупинило державне фінансування для "Голосу". Агенція має дві претензії до партії: щодо оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати "Голосом" орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.
  • Партія розцінювала це як політичний тиск. У січні "Голос" подав до Окружного адмінсуду Києва на НАЗК.
  • У березні Окружний адміністративний суд Києва ухвалив поновити фінансування партії "Голос" на час розгляду їхнього позову до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
У Києві та низці областей – повітряна тривога: загроза балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: