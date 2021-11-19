В "Голосі" кажуть, що НАЗК відновило державне фінансування партії
Національне агентство з питань запобігання корупції відновило державне фінансування політичної партії "Голос".
Джерело: заява "Голосу"
Дослівно: "Звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів були повністю необґрунтованими. Ми довели свою правоту в суді".
Деталі: "Голос" каже: суд визнав, що передбачене законом державне фінансування використовується виключно у передбачений українським законодавством спосіб.
Що передувало: Партія "Голос" заявила, що не отримала держфінансування за 4 квартал і закликала керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції відновити фінансування партії.
Нагадаємо: Член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин стверджує, що антикорупційні органи виявили розтрату державних коштів керівництвом партії.
Передісторія:
- У січні НАЗК призупинило державне фінансування для "Голосу". Агенція має дві претензії до партії: щодо оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати "Голосом" орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.
- Партія розцінювала це як політичний тиск. У січні "Голос" подав до Окружного адмінсуду Києва на НАЗК.
- У березні Окружний адміністративний суд Києва ухвалив поновити фінансування партії "Голос" на час розгляду їхнього позову до Національного агентства з питань запобігання корупції.