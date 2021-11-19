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В "Голосі" кажуть, що НАЗК відновило державне фінансування партії

П'ятниця, 19 листопада 2021, 17:35

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило державне фінансування політичної партії "Голос".

Джерело: заява "Голосу"

Дослівно: "Звинувачення керівництва НАЗК у нецільовому використанні коштів були повністю необґрунтованими. Ми довели свою правоту в суді".

Деталі: "Голос" каже: суд визнав, що передбачене законом державне фінансування використовується виключно у передбачений українським законодавством спосіб.

Що передувало: Партія "Голос" заявила, що не отримала держфінансування за 4 квартал і закликала керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції відновити фінансування партії.

Нагадаємо: Член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин стверджує, що антикорупційні органи виявили розтрату державних коштів керівництвом партії.

Передісторія:

  • У січні НАЗК призупинило державне фінансування для "Голосу". Агенція має дві претензії до партії: щодо оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати "Голосом" орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.
  • Партія розцінювала це як політичний тиск. У січні "Голос" подав до Окружного адмінсуду Києва на НАЗК.
  • У березні Окружний адміністративний суд Києва ухвалив поновити фінансування партії "Голос" на час розгляду їхнього позову до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Українська правда


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