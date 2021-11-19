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В "Голосе" говорят, что НАПК возобновило государственное финансирование партии

Пятница, 19 ноября 2021, 17:35

Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило государственное финансирование политической партии "Голос".

Источник: заявление "Голоса"

Дословно: "Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными. Мы доказали свою правоту в суде".

Детали: "Голос" говорит: суд признал, что предусмотренное законом государственное финансирование используется исключительно предусмотренным украинским законодательством способом.

Что предшествовало: Партия "Голос" заявила, что не получила госфинансирование за 4 квартал и призвала руководство Национального агентства по предотвращению коррупции возобновить финансирование партии.

Напомним: Член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин утверждает, что антикоррупционные органы выявили растрату государственных средств руководством партии.

Предыстория:

  • В январе НАПК приостановило государственное финансирование для "Голоса". У НАПК есть две претензии к партии: относительно оформления сделок и актов выполненных работ у подрядчиков и уплаты "Голосом" арендной платы за офисы трех территориальных организаций.
  • Партия расценивала это как политическое давление. В январе "Голос" подал в суд на НАПК.
  • В марте Окружной административный суд Киева постановил возобновить финансирование партии "Голос" на время рассмотрения их иска к Национальному агентству по предотвращению коррупции.

Украинская правда
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