В "Голосе" говорят, что НАПК возобновило государственное финансирование партии

Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило государственное финансирование политической партии "Голос".

Источник: заявление "Голоса"

Дословно: "Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными. Мы доказали свою правоту в суде".

Детали: "Голос" говорит: суд признал, что предусмотренное законом государственное финансирование используется исключительно предусмотренным украинским законодательством способом.

Что предшествовало: Партия "Голос" заявила, что не получила госфинансирование за 4 квартал и призвала руководство Национального агентства по предотвращению коррупции возобновить финансирование партии.

Напомним: Член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин утверждает, что антикоррупционные органы выявили растрату государственных средств руководством партии.

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