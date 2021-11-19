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Напад на "Схеми": Укрексімбанку не сподобалися результати внутрішнього розслідування

П'ятниця, 19 листопада 2021, 19:04

Наглядова рада АТ "Укрексімбанк" 18 листопада ознайомилася з результатами внутрішнього розслідування стосовно нападу на журналістів "Схем" та відхилила їх. Натомість проведуть нове розслідування.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Виданню розповіли, що наглядова рада була незадоволена результатами перевірки, а тому ініціювала проведення повторного розслідування дій своїх колишніх працівників.

Зазначається, що "не всі факти були адекватно досліджені і висновки по них, відповідно, неадекватні".

Тому ініціюють нове розслідування.

Перевірка тривала місяць і стосувалася дій самого Мецгера, директора департаменту інформаційної політики банку Володимира Пікалова, директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

У Наглядовій раді повідомили, що зараз "фіналізують подальші кроки" для проведення нового розслідування.

Разом із тим внутрішній аудит самого кредиту в 60 мільйонів доларів, про який йшлося у розслідуванні, "задовольнив Наглядову раду", однак у фінустанові очікують на висновки незалежної forensic-компанії.

Нагадаємо:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • Двох співробітників "Укрексімбанку", які 4 жовтня напали на журналістів програми "Схеми", поновили на посадах, але потім звільнили. Мецгер звільнився за власним бажанням.

"Українська правда" у Threads

Теми: банкимедіа
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