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Нападение на "Схемы": Укрэксимбанку не понравились результаты внутреннего расследования

Пятница, 19 ноября 2021, 19:04

Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" 18 ноября ознакомился с результатами внутреннего расследования по нападению на журналистов "Схем" и отклонил их. В то же время проведут новое расследование.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Изданию рассказали, что наблюдательный совет был недоволен результатами проверки, поэтому инициировал проведение повторного расследования действий своих бывших работников.

Отмечается, что "не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним, соответственно, неадекватны".

Поэтому инициируют новое расследование.

Проверка длилась месяц и касалась действий Мецгера, директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

В Наблюдательном совете сообщили, что сейчас "финализуют дальнейшие шаги" для проведения нового расследования.

Вместе с тем внутренний аудит самого кредита в 60 миллионов долларов, о котором говорилось в расследовании, "удовлетворил Наблюдательный совет", однако в финучреждении ожидают выводы независимой forensic-компании.

Напомним:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • Позже двух нападавших на журналистов уволили, а Мецгер уволился по собственному.

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Темы: банкимедиа
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