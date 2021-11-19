Нападение на "Схемы": Укрэксимбанку не понравились результаты внутреннего расследования
Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" 18 ноября ознакомился с результатами внутреннего расследования по нападению на журналистов "Схем" и отклонил их. В то же время проведут новое расследование.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Изданию рассказали, что наблюдательный совет был недоволен результатами проверки, поэтому инициировал проведение повторного расследования действий своих бывших работников.
Отмечается, что "не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним, соответственно, неадекватны".
Поэтому инициируют новое расследование.
Проверка длилась месяц и касалась действий Мецгера, директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.
В Наблюдательном совете сообщили, что сейчас "финализуют дальнейшие шаги" для проведения нового расследования.
Вместе с тем внутренний аудит самого кредита в 60 миллионов долларов, о котором говорилось в расследовании, "удовлетворил Наблюдательный совет", однако в финучреждении ожидают выводы независимой forensic-компании.
Напомним:
- 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
- Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
- Позже двух нападавших на журналистов уволили, а Мецгер уволился по собственному.