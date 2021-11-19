Нападение на "Схемы": Укрэксимбанку не понравились результаты внутреннего расследования

Наблюдательный совет АО "Укрэксимбанк" 18 ноября ознакомился с результатами внутреннего расследования по нападению на журналистов "Схем" и отклонил их. В то же время проведут новое расследование.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Изданию рассказали, что наблюдательный совет был недоволен результатами проверки, поэтому инициировал проведение повторного расследования действий своих бывших работников.

Отмечается, что "не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним, соответственно, неадекватны".

Поэтому инициируют новое расследование.

Проверка длилась месяц и касалась действий Мецгера, директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

В Наблюдательном совете сообщили, что сейчас "финализуют дальнейшие шаги" для проведения нового расследования.

Вместе с тем внутренний аудит самого кредита в 60 миллионов долларов, о котором говорилось в расследовании, "удовлетворил Наблюдательный совет", однако в финучреждении ожидают выводы независимой forensic-компании.

Напомним: