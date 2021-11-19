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Єрмак переніс спецоперацію від імені Зеленського – Бурба

П'ятниця, 19 листопада 2021, 22:19
василь бурба, фото: міноборони

Ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

Джерело: ефір "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Бурби: Що відбулося 23 числа… Нас було двоє, це та людина, яка відповідала за нашу спільну роботу зі Служби безпеки (йдеться про першого заступника глави СБУ Руслана Баранецького – ред.).

Ми з першим заступником прибули в Офіс доповісти про зміни в активному заході.

Ми до президента не потрапили… Ми піднялися на 4 поверх і нам повідомили, що з нами буде розмовляти глава Офісу (Андрій Єрмак – ред.). Ми провели розмову, нас було троє: я, перший заступник Руслан Баранецький і глава Офісу.

Відбулася доповідь про зміни обстановки щодо наступного етапу – тобто, планова доповідь, яку ми робили щодо спільної операції протягом деякого часу.

У зв’язку з тим, що він був делегований президентом, я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу. Я отримав відповідь, що це вказівка президента, тобто, особа, яка була делегована й перед цим була присутня, повідомила, що це команда президента".

Деталі: Бурба уточнив, що вони не могли не послухати Єрмака, оскільки той був присутній на усіх звітах, був делегований главою держави, а також запевняв, що це вказівка самого Зеленського.

На думку очільника ГУР, перенести спецоперацію на той час вже не можна було, і це одна з причин провалу спецоперації.

Нагадаємо: Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Єрмак не може керувати розвідкою.

Передісторія:

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Роман Петренко, УП
Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмакВагнер


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