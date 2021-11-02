Україна на другому місці в Європі за кількістю померлих на 100 тис. населення за два тижні - КШЕ

Аналітики Київської школи економіки заявили, що Україна посідає друге після Румунії місце в Європі за кількістю померлих від COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів.

Джерело: Facebook-трансляція на сторінці КШЕ з презентацією Юрія Ганиченка, очільника Центру економіки охорони здоров’я КШЕ

Пряма мова Ганиченка: "Перші позитивні моменти - такі необхідні для України зараз - це тимчасова стабілізація і кількості виявлених випадків, і госпіталізацій, і кількості померлих.

Найближчими днями Україна може вийти на "плато" за кількістю приросту випадків захворювання".

Facebook Центру економіки охорони здоров'я КШЕ

Деталі: Кілька днів поспіль смертність в Україні тримається на максимальних історичних показниках - в середньому 550 осіб на добу. Проте, за словами Ганиченка, показник кількості померлих наразі не показує тенденцію до зростання.

Офіційні дані захворюваності від Міністерства охорони здоров’я відповідають "песимістичному" сценарію аналітиків КШЕ, за яким до кінця року в Україні очікують 92 тис. померлих від COVID-19.

Упродовж останніх декількох днів кількість госпіталізацій зберігає середнє значення - 5000 осіб щодоби. Проте говорити про стабілізацію цього показника можна говорити лише після 2-3 тижнів відсутності зростання чи спаду.

При цьому поступово зростає кількість виписаних пацієнтів, порівняно з госпіталізованими. На думку аналітика, це є попереднім показником можливої стабілізації.

Водночас у КШЕ зазначили, що пік захворюваності очікують у першу половину листопада.

Аналітики вважають, що іще три області в Україні можуть перейти до "червоної зони" карантинних обмежень – Харківська, Волинська й Тернопільська.

На межі також перебуває Черкаська, однак вона може уникнути посилення карантину, якщо збільшить кількість тестувань.

Ганиченко зазначив, що рекордні показники захворювання за останній тиждень збігаються з рекордною кількістю вакцинованих - кількість щеплення за останній тиждень зросла вдвічі.

У КШЕ зазначили, що можна сподіватися на стабілізацію захворювання при збереженні темпів вакцинації та дотримання карантинних обмежень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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