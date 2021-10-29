Шмигаль прогнозує, що приріст хворих на ковід скоро сповільниться
П'ятниця, 29 жовтня 2021, 14:34
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що найближчим часом Україна пройде пік захворюваності на COVID-19 і вийде на плато.
Джерело: виступ Шмигаля на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Одесі
Пряма мова: "Ми розуміємо, що, за прогнозами, минулий і цей тижні, мабуть, наступний, – це такий пік, де ми очікуємо на плато".
Деталі: Прем’єр-міністр зазначив, що рекордні показники хворих, госпіталізованих та померлих через коронавірусну інфекцію супроводжуються, водночас, і рекордною кількістю щоденних щеплень проти COVID-19.
Передісторія:
- 28 жовтня в Україні фіксують другий поспіль антирекорд за кількістю заражень за добу - понад 26,8 тисяч випадків, госпіталізували понад 5 тисяч людей і 648 померло внаслідок ускладнень.
- Водночас останні два тижні в Україні постійно робили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу. Станом на 29 жовтня вже зробили 17 млн уколів, майже 7,3 млн людей отримали дві дози. За минулий тиждень зробили понад півтора мільйона щеплень.
- Експерти Київської школи економіки прогнозують близько 30 тисяч нових хворих на коронавірус і до 7 тисяч госпіталізованих за добу вже найближчими тижнями. На їхню думку, пік епідемічної хвилі припаде на початок листопада, а спаде вже на початку 2022 року.
- Експерти при Національній академії наук прогнозують в Україні до 29 тисяч нових випадків Covid-19 та понад 900 смертей у середині листопада 2021 року.
Денис Карловський, УП