Шмигаль прогнозує, що приріст хворих на ковід скоро сповільниться

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що найближчим часом Україна пройде пік захворюваності на COVID-19 і вийде на плато.

Джерело: виступ Шмигаля на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Одесі

Пряма мова: "Ми розуміємо, що, за прогнозами, минулий і цей тижні, мабуть, наступний, – це такий пік, де ми очікуємо на плато".

Деталі: Прем’єр-міністр зазначив, що рекордні показники хворих, госпіталізованих та померлих через коронавірусну інфекцію супроводжуються, водночас, і рекордною кількістю щоденних щеплень проти COVID-19.

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