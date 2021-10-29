Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шмигаль прогнозує, що приріст хворих на ковід скоро сповільниться

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 14:34
Денис Шмигаль, фото AFP via Getty Images

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що найближчим часом Україна пройде пік захворюваності на COVID-19 і вийде на плато.

Джерело: виступ Шмигаля на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Одесі

Пряма мова: "Ми розуміємо, що, за прогнозами, минулий і цей тижні, мабуть, наступний, – це такий пік, де ми очікуємо на плато".

Деталі: Прем’єр-міністр зазначив, що рекордні показники хворих, госпіталізованих та померлих через коронавірусну інфекцію супроводжуються, водночас, і рекордною кількістю щоденних щеплень проти COVID-19.

Передісторія:

  • 28 жовтня в Україні фіксують другий поспіль антирекорд за кількістю заражень за добу - понад 26,8 тисяч випадків, госпіталізували понад 5 тисяч людей і 648 померло внаслідок ускладнень.
  • Водночас останні два тижні в Україні постійно робили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу. Станом на 29 жовтня вже зробили 17 млн уколів, майже 7,3 млн людей отримали дві дози. За минулий тиждень зробили понад півтора мільйона щеплень.
  • Експерти Київської школи економіки прогнозують близько 30 тисяч нових хворих на коронавірус і до 7 тисяч госпіталізованих за добу вже найближчими тижнями. На їхню думку, пік епідемічної хвилі припаде на початок листопада, а спаде вже на початку 2022 року.
  • Експерти при Національній академії наук прогнозують в Україні до 29 тисяч нових випадків Covid-19 та понад 900 смертей у середині листопада 2021 року.

Денис Карловський, УП
Теми: коронавірусШмигаль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко: Можемо зробити багато місць у лікарнях, але хто лікуватиме?

оновленоОбирати мера Харкова прийшло близько 28% виборців

доповненоСкороход заявляє, що Полякова вбили

На порозі "червоної" зони: у Києві величезні черги до пунктів вакцинації

Вибори на Черкащині: виборців "Слуги" відмічали, нардепи прийшли на дільниці

Covid-реанімації Чернівців завантажені на 100%, школи і садки Буковини йдуть на дистанційку

Усі новини...
коронавірус
МОЗ оприлюднило перелік протипоказань та застережень щодо Covid-вакцинації
Комаровський: Степанов – сильний міністр, він був на своєму місці
Коронавірус: лише дві області України залишаються "жовтими"
Останні новини
04:47
У Чехії обірвалася канатна дорога, загинув гід
03:48
Охорона Болсонару застосувала силу до журналістів – ЗМІ
02:51
Італія потроїть внесок у боротьбу зі змінами клімату
01:55
Блінкен: Повернення до ядерної угоди залежить від Ірану
01:07
Під час виборів найбільше порушень поліція зафіксувала у Харківській області
00:28
Речниця Білого дому отримала позитивний тест на Covid
00:06
Лідери G20 прийняли заяву щодо клімату без конкретних зобов'язань
23:36
Кличко: Можемо зробити багато місць у лікарнях, але хто лікуватиме?
22:48
У Харкові спостерігачам не дають фіксувати підрахунок бюлетенів – ОПОРА
22:23
Зеленський прибув до Великобританії для участі в конференції щодо клімату
Усі новини...