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Резніков про ймовірність переможної війни РФ проти України: "Не вірю в це"

Субота, 20 листопада 2021, 12:19
Резніков про ймовірність переможної війни РФ проти України: Не вірю в це
Олексій Резніков, фото з його Facebook

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що великого наступу Росії і захоплення нових територій України не буде.

Джерело: Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки" під час візиту до Вашингтона 

Пряма мова: "Не вірю в це (у велику переможну війну Росії над Україною - УП). Тому що давайте не забувати: ми за 8 років цієї війни навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. 

Я мав честь з генералом Залужним головнокомандуючим чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, з солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну.

Давайте не забувати: в нас 400 000 чи більше ветеранів, які пройшли через цей фронт і готові стати, якщо не дай Боже, захищати свою землю. Тому такого легкого проходу, як це було 2014 році, не буде вже. 

Сьогодні люди знають що таке пролита кров і як проливати кров ворога теж знають і вміють це робити".

Деталі: Резніков сказав, що дані української розвідки співпадають із даними європейської та американської розвідок про зосередження військ Росії поблизу України, а от "оцінки можуть бути різними". 

Пряма мова: "Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це більш спокійно тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають що дані свідчать про зростання ризиків і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації.

Для нас важливо, що нарешті вони почали бити на сполох публічно і завдяки в тому числі засобам масової інформації, Washington Post, Politico та іншим, це привернуло увагу всього світу.

Навіть в складній ситуації я шукаю позитив. В загрозі я бачу позитив що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною".

Деталі: На думку міністра, Росію можуть стримати лише рішучі кроки Заходу та висока ціна агресії проти України. 

Виправлено: Міністр оборони України наголосив, що не вірить у те, що Кремлю вдасться провести переможну військову операцію проти України. 

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
  • 8 листопада комітет Верховної Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".
  • Начальник штабу оборони Великої Британії генерал Ніколас Картер заявив, що військові НАТО повинні бути готові до війни з Росією у зв'язку з напруженістю у Східній Європі, хоча РФ, на його думку, не бажає розв'язувати відкриту "гарячу війну", а може використовувати тонші методи.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяРезніковМіноборони
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