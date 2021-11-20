Резніков про ймовірність переможної війни РФ проти України: "Не вірю в це"

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що великого наступу Росії і захоплення нових територій України не буде.

Джерело: Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки" під час візиту до Вашингтона

Пряма мова: "Не вірю в це (у велику переможну війну Росії над Україною - УП). Тому що давайте не забувати: ми за 8 років цієї війни навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська.

Я мав честь з генералом Залужним головнокомандуючим чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, з солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну.

Давайте не забувати: в нас 400 000 чи більше ветеранів, які пройшли через цей фронт і готові стати, якщо не дай Боже, захищати свою землю. Тому такого легкого проходу, як це було 2014 році, не буде вже.

Сьогодні люди знають що таке пролита кров і як проливати кров ворога теж знають і вміють це робити".

Деталі: Резніков сказав, що дані української розвідки співпадають із даними європейської та американської розвідок про зосередження військ Росії поблизу України, а от "оцінки можуть бути різними".

Пряма мова: "Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це більш спокійно тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають що дані свідчать про зростання ризиків і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації.

Для нас важливо, що нарешті вони почали бити на сполох публічно і завдяки в тому числі засобам масової інформації, Washington Post, Politico та іншим, це привернуло увагу всього світу.

Навіть в складній ситуації я шукаю позитив. В загрозі я бачу позитив що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною".

Деталі: На думку міністра, Росію можуть стримати лише рішучі кроки Заходу та висока ціна агресії проти України.

Виправлено: Міністр оборони України наголосив, що не вірить у те, що Кремлю вдасться провести переможну військову операцію проти України.

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