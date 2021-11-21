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Шмигаль про російські війська: Ситуація напружена, але ознак наступу не бачимо

Неділя, 21 листопада 2021, 15:32
Шмигаль про російські війська: Ситуація напружена, але ознак наступу не бачимо
Денис Шмигаль, фото Радіо Свобода

Прем'єр Денис Шмигаль назвав напруженою ситуацію на кордоні України з РФ через скупчення російських військ, але заявив, що наразі ознак наступу немає.

Джерело: Шмигаль в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Щодо активізації військових дій, то, звичайно, це вже питання наших військових, нашої розвідки. І ми ці питання контролюємо кожного дня.

Переміщення значних збройних сил на території Росії неподалік українського кордону існують. Це підтверджують і іноземні партнери, і всі спеціальні служби. На сьогодні ситуація напружена, але ознак наступу ми не бачимо".

Деталі: Водночас прем'єр заявив, що уряд розцінює міграційну кризу на кордонах Польщі та Литви з Білоруссю як гібридну атаку Росії.

"Ситуація на білорусько-литовському і білорусько-польському кордонах є напруженою, як ніколи. Міграційна криза, спричинена певними діями, ми ці дії розцінюємо як гібридну атаку, сформовану і спричинену Росією на білоруській території зокрема", – зазначив він.

Передісторія:

  • Розвідка Сполучених Штатів попередила союзників, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б могли стримати Росію в її планах розгортання військових дій проти України.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков очікує на підтримку США перед лицем загрози агресії з боку Росії та сподівається, що Захід зробить надто високою для Росії ціну агресії проти України.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого.
  • Речник президента РФ Дмітрій Пєсков відреагував на інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення в Україну – він "не виключає спроб провокацій".

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль Росіякордон
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