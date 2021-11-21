Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль о российских войсках: Ситуация напряженная, но признаков наступления не видим

Воскресенье, 21 ноября 2021, 15:32
Шмыгаль о российских войсках: Ситуация напряженная, но признаков наступления не видим
Денис Шмыгаль, фото Радио Свобода

Премьер Денис Шмыгаль назвал напряженной ситуацию на границе Украины с РФ из-за скопления российских войск, но заявил, что сейчас признаков наступления нет.

Источник: Шмыгаль в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Что касается активизации военных действий, то, конечно, это уже вопросы наших военных, нашей разведки. И мы эти вопросы контролируем каждый день.

Перемещение значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существует. Это подтверждают и иностранные партнеры и все специальные службы. На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим".

Детали: В то же время премьер заявил, что правительство расценивает миграционный кризис на границах Польши и Литвы с Беларусью как гибридную атаку России.

"Ситуация на белорусско-литовской и белорусско-польской границах напряженная, как никогда. Миграционный кризис, вызванный определенными действиями, мы эти действия расцениваем как гибридную атаку, сформированную и вызванную Россией на белорусской территории, в частности", - отметил он.

Предыстория:

  • Разведка Соединенных Штатов предупредила союзников, что Европа и США имеют все меньше времени, чтобы разработать пакет экономических и военных мер, которые могли бы сдержать Россию в ее планах развертывания военных действий против Украины.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает поддержки США перед лицом угрозы агрессии со стороны России и надеется, что Запад сделает слишком высокой для России цену агрессии против Украины.
  • Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой большой атаке на Украину до конца января-начала февраля.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину – он "не исключает попытки провокаций".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШмыгальРосcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль
Всемирный банк и доноры предоставят Украине $1,76 млрд помощи – Шмыгаль
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: