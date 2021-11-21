Шмыгаль о российских войсках: Ситуация напряженная, но признаков наступления не видим
Премьер Денис Шмыгаль назвал напряженной ситуацию на границе Украины с РФ из-за скопления российских войск, но заявил, что сейчас признаков наступления нет.
Источник: Шмыгаль в интервью Радио Свобода
Прямая речь: "Что касается активизации военных действий, то, конечно, это уже вопросы наших военных, нашей разведки. И мы эти вопросы контролируем каждый день.
Перемещение значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существует. Это подтверждают и иностранные партнеры и все специальные службы. На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим".
Детали: В то же время премьер заявил, что правительство расценивает миграционный кризис на границах Польши и Литвы с Беларусью как гибридную атаку России.
"Ситуация на белорусско-литовской и белорусско-польской границах напряженная, как никогда. Миграционный кризис, вызванный определенными действиями, мы эти действия расцениваем как гибридную атаку, сформированную и вызванную Россией на белорусской территории, в частности", - отметил он.
Предыстория:
- Разведка Соединенных Штатов предупредила союзников, что Европа и США имеют все меньше времени, чтобы разработать пакет экономических и военных мер, которые могли бы сдержать Россию в ее планах развертывания военных действий против Украины.
- Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает поддержки США перед лицом угрозы агрессии со стороны России и надеется, что Запад сделает слишком высокой для России цену агрессии против Украины.
- Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой большой атаке на Украину до конца января-начала февраля.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину – он "не исключает попытки провокаций".