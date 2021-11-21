Шмыгаль о российских войсках: Ситуация напряженная, но признаков наступления не видим

Премьер Денис Шмыгаль назвал напряженной ситуацию на границе Украины с РФ из-за скопления российских войск, но заявил, что сейчас признаков наступления нет.

Источник: Шмыгаль в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Что касается активизации военных действий, то, конечно, это уже вопросы наших военных, нашей разведки. И мы эти вопросы контролируем каждый день.

Перемещение значительных вооруженных сил на территории России недалеко от украинской границы существует. Это подтверждают и иностранные партнеры и все специальные службы. На сегодняшний день ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим".

Детали: В то же время премьер заявил, что правительство расценивает миграционный кризис на границах Польши и Литвы с Беларусью как гибридную атаку России.

"Ситуация на белорусско-литовской и белорусско-польской границах напряженная, как никогда. Миграционный кризис, вызванный определенными действиями, мы эти действия расцениваем как гибридную атаку, сформированную и вызванную Россией на белорусской территории, в частности", - отметил он.

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