Путін вколовся вдруге вакциною проти коронавірусу
Президент Росії Володимир Путін повідомив, що щепився в середу другим компонентом вакцини проти коронавірусу.
Джерело: Путін на засіданні опікунської ради Російського географічного товариства в режимі відеозв'язку, "Интерфакс"
Пряма мова Путіна: "Я хочу вас поінформувати, що просто зараз, перед тим, як зайти в цю залу, я теж зробив друге щеплення, і впевнений, що все буде добре.
І вам (членам Російського географічного товариства – ред.) того ж бажаю. Виходжу з того, що ви, дбаючи про себе і своїх близьких, зробите те ж саме і наслідуватиме мій приклад".
Деталі: Путін також висловив сподівання, що "пандемія скоро все ж таки відступить, у тому числі завдяки вакцинації".
Після першого щеплення, зробленого 23 березня, Путін запевняв, що щепився однією з російських вакцин, але не розкривав, якою саме з трьох.
В інтерв'ю телеканалу "Россия 1" наприкінці березня президент РФ говорив, що всі три зареєстровані російські вакцини "приблизно за своїми якостями однакові: одна з них тримається трохи довше, в одної трохи менший рівень захисту, але приблизно однаковий, зате вона м'якша".
Путін запевняв, що після першого щеплення проти коронавірусу в нього не було особливих побічних явищ.
Передісторія:
- У Росії розробили три вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2, якщо вірити офіційним даним: "Спутнік V" (зареєстрована в серпні 2020 року), "ЕпіВакКорона" (жовтень 2020 року) і "КовіВак" (лютий 2021 року).
- 11 лютого Путін заявляв, що не зробив щеплення вакциною "Супутник V" від коронавірусу, яку пропонують до використання низці країн, бо у нього "є план щеплення і одночасно кілька вакцин ставити не можна".
- Перше щеплення проти COVID-19 Володимир Путін зробив 23 березня, але невідомо якою вакциною.
- Президент РФ вакцинувався без відеокамер. Речник російського лідера Дмитро Пєсков тоді сказав, що Путін відмовився робити щеплення публічно, тож росіянам "доведеться вірити на слово".
- За даними ЗМІ, станом на 9 квітня у Росії після щеплення "Спутником V" померли 4 людини, ще 6-ро мали серйозні побічні ефекти.