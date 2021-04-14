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Путін вколовся вдруге вакциною проти коронавірусу

Середа, 14 квітня 2021, 13:18
Путін вколовся вдруге вакциною проти коронавірусу
Пресслужба президента РФ

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що щепився в середу другим компонентом вакцини проти коронавірусу.

Джерело: Путін на засіданні опікунської ради Російського географічного товариства в режимі відеозв'язку, "Интерфакс"

Пряма мова Путіна: "Я хочу вас поінформувати, що просто зараз, перед тим, як зайти в цю залу, я теж зробив друге щеплення, і впевнений, що все буде добре.

І вам (членам Російського географічного товариства – ред.) того ж бажаю. Виходжу з того, що ви, дбаючи про себе і своїх близьких, зробите те ж саме і наслідуватиме мій приклад".

Деталі: Путін також висловив сподівання, що "пандемія скоро все ж таки відступить, у тому числі завдяки вакцинації".

Після першого щеплення, зробленого 23 березня, Путін запевняв, що щепився однією з російських вакцин, але не розкривав, якою саме з трьох.

В інтерв'ю телеканалу "Россия 1" наприкінці березня президент РФ говорив, що всі три зареєстровані російські вакцини "приблизно за своїми якостями однакові: одна з них тримається трохи довше, в одної трохи менший рівень захисту, але приблизно однаковий, зате вона м'якша".

Путін запевняв, що після першого щеплення проти коронавірусу в нього не було особливих побічних явищ.

Передісторія:

  • У Росії розробили три вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2, якщо вірити офіційним даним: "Спутнік V" (зареєстрована в серпні 2020 року), "ЕпіВакКорона" (жовтень 2020 року) і "КовіВак" (лютий 2021 року).
  • 11 лютого Путін заявляв, що не зробив щеплення вакциною "Супутник V" від коронавірусу, яку пропонують до використання низці країн, бо у нього "є план щеплення і одночасно кілька вакцин ставити не можна".
  • Перше щеплення проти COVID-19 Володимир Путін зробив 23 березня, але невідомо якою вакциною.
  • Президент РФ вакцинувався без відеокамер. Речник російського лідера Дмитро Пєсков тоді сказав, що Путін відмовився робити щеплення публічно, тож росіянам "доведеться вірити на слово".
  • За даними ЗМІ, станом на 9 квітня у Росії після щеплення "Спутником V" померли 4 людини, ще 6-ро мали серйозні побічні ефекти.

УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіявакцинаціякоронавірусCovid-2019
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