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Путін вколовся вдруге вакциною проти коронавірусу

Середа, 14 квітня 2021, 13:18

Президент Росії Володимир Путін зробив собі укол другим компонентом щеплення від коронавірусу.

Джерело: РБК

Деталі: Перше щеплення проти COVID-19 Володимир Путін зробив 23 березня, але невідомо якою вакциною.

У Росії розробили три вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2, якщо вірити офіційним даним.

Президент РФ вакцинувався без відеокамер.

Речник російського лідера Дмитро Пєсков тоді сказав, що Путін відмовився робити щеплення публічно, бо йому не подобається вакцинуватися "під камери".

За словами Пєскова, росіянам "доведеться вірити на слово".

Передісторія: 11 лютого Путін заявив, що не зробив щеплення вакциною "Супутник V" від коронавірусу, яку пропонують до використання низці країн, бо у нього "є план щеплення і одночасно кілька вакцин ставити не можна".

Теми: ПутінРосіявакцинаціякоронавірусCovid-2019


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