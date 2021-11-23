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В оточенні Путіна заявили, що "в Україні може спалахнути будь-якої миті"

Вівторок, 23 листопада 2021, 18:39
Микола Патрушев. ФОто: Getty Images

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що "в Україні може спалахнути" так, що мільйони українців змушені будуть втікати закордон.

Джерело: відповідь Патрушева на питання журналіста про вплив Заходу на окремі країни в інтерв’ю російському провладному виданню "Аргументы и факты"

Пряма мова Патрушева: "Установивши свій протекторат в Україні, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ’я, а окремі верстви населення до зубожіння. Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших країнах".

Деталі: Патрушева вважають частиною найближчого оточення Володимира Путіна та одним із найбільш впливових високопосадовців Кремля. 

Передісторія

  • Думка Патрушева про Україну прозвучала в розпал загострення відносин між Росією та західними демократичними країнами, а також імовірною концентрацією російських військ поблизу кордонів України.
  • 23 листопада прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує нападати на Україну.
  • Авторитетне американське медіа CNN зі своїх джерел заявило, що влада США розглядає варіант надання додаткової військової допомоги та озброєння Україні на тлі зростання напруги.
  • 22 листопада в українській розвідці повідомили, що бойовики на Донбасі звернулись до Путіна, щоб він дозволив російським військовим служити офіційно на боці невизнаних збройних формувань.
  • Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 22 листопада запевнив, що президенти США і РФ обговорюватимуть Україну під час наступної розмови.

Теми: РосіявійнаУкраїнаокупаціяСША


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