В оточенні Путіна заявили, що "в Україні може спалахнути будь-якої миті"

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що "в Україні може спалахнути" так, що мільйони українців змушені будуть втікати закордон.

Джерело: відповідь Патрушева на питання журналіста про вплив Заходу на окремі країни в інтерв’ю російському провладному виданню "Аргументы и факты"

Пряма мова Патрушева: "Установивши свій протекторат в Україні, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ’я, а окремі верстви населення до зубожіння. Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших країнах".

Деталі: Патрушева вважають частиною найближчого оточення Володимира Путіна та одним із найбільш впливових високопосадовців Кремля.

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