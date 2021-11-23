В оточенні Путіна заявили, що "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Вівторок, 23 листопада 2021, 17:39
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що "в Україні може спалахнути" так, що мільйони українців змушені будуть втікати закордон.
Джерело: відповідь Патрушева на питання журналіста про вплив Заходу на окремі країни в інтерв’ю російському провладному виданню "Аргументы и факты"
Пряма мова Патрушева: "Установивши свій протекторат в Україні, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ’я, а окремі верстви населення до зубожіння. Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших країнах".
Деталі: Патрушева вважають частиною найближчого оточення Володимира Путіна та одним із найбільш впливових високопосадовців Кремля.
Передісторія:
- Думка Патрушева про Україну прозвучала в розпал загострення відносин між Росією та західними демократичними країнами, а також імовірною концентрацією російських військ поблизу кордонів України.
- 23 листопада прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує нападати на Україну.
- Авторитетне американське медіа CNN зі своїх джерел заявило, що влада США розглядає варіант надання додаткової військової допомоги та озброєння Україні на тлі зростання напруги.
- 22 листопада в українській розвідці повідомили, що бойовики на Донбасі звернулись до Путіна, щоб він дозволив російським військовим служити офіційно на боці невизнаних збройних формувань.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 22 листопада запевнив, що президенти США і РФ обговорюватимуть Україну під час наступної розмови.