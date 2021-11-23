В окружении Путина заявили, что "в любой момент Украине может вспыхнуть"
Вторник, 23 ноября 2021, 17:39
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что "в Украине может вспыхнуть" так, что миллионы украинцев вынуждены будут бежать за границу.
Источник: ответ Патрушева на вопрос журналиста о влиянии Запада на отдельные страны в интервью российскому прокремлёвскому изданию "Аргументы и факты"
Прямая речь Патрушева: "Установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других странах".
Детали: Патрушева считают членом ближайшего окружения Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных чиновников Кремля.
Предыстория:
- Мнение Патрушева об Украине прозвучало в разгар обострения отношений между Россией и западными демократическими странами, а также сообщениями разведки США о подготовке России к масштабному вторжению в Украину.
- 23 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует нападать на Украину.
- Авторитетное американское медиа CNN из своих источников утверждает, что власти США рассматривают вариант предоставления дополнительной военной помощи и вооружения Украине на фоне роста напряжения.
- 22 ноября в украинской разведке сообщили, что боевики на Донбассе обратились к Путину, чтобы он разрешил российским военным служить официально на стороне непризнанных вооруженных формирований.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 ноября заверил, что президенты США и РФ будут обсуждать Украину во время следующего разговора.