Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что "в Украине может вспыхнуть" так, что миллионы украинцев вынуждены будут бежать за границу.

Источник: ответ Патрушева на вопрос журналиста о влиянии Запада на отдельные страны в интервью российскому прокремлёвскому изданию "Аргументы и факты"

Прямая речь Патрушева: "Установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других странах".

Детали: Патрушева считают членом ближайшего окружения Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных чиновников Кремля.

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