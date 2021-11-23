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В окружении Путина заявили, что "в любой момент Украине может вспыхнуть"

Вторник, 23 ноября 2021, 17:39
В окружении Путина заявили, что в любой момент Украине может вспыхнуть
Николай Патрушев. ФОто: Getty Images

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что "в Украине может вспыхнуть" так, что миллионы украинцев вынуждены будут бежать за границу. 

Источник: ответ Патрушева на вопрос журналиста о влиянии Запада на отдельные страны в интервью российскому прокремлёвскому изданию "Аргументы и факты"

Прямая речь Патрушева: "Установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент в Украине может вспыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать убежище в других странах".

Детали: Патрушева считают членом ближайшего окружения Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных чиновников Кремля.

Предыстория:

  • Мнение Патрушева об Украине прозвучало в разгар обострения отношений между Россией и западными демократическими странами, а также сообщениями разведки США о подготовке России к масштабному вторжению в Украину.
  • 23 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует нападать на Украину.
  • Авторитетное американское медиа CNN из своих источников утверждает, что власти США рассматривают вариант предоставления дополнительной военной помощи и вооружения Украине на фоне роста напряжения.
  • 22 ноября в украинской разведке сообщили, что боевики на Донбассе обратились к Путину, чтобы он разрешил российским военным служить официально на стороне непризнанных вооруженных формирований.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 ноября заверил, что президенты США и РФ будут обсуждать Украину во время следующего разговора.

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Темы: РосcиявойнаУкраинаоккупацияСША
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