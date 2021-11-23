CNN: США думають над відправкою додаткової зброї в Україну
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправити додаткову зброю в Україну на тлі побоювання щодо можливого вторгнення Росії.
Джерело: джерела CNN, знайомі з перебігом обговорення
Деталі: Мова йде про військових радників та нове обладнання – у пакет можуть входити нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети. Також перебувають на розгляді системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger.
Зазначається, що міністерство оборони наполягає на відправленні в Україну деякого обладнання, яке мало бути відправлене до Афганістану, наприклад, гелікоптерів Мі-17. Мі-17 - це російський гелікоптер, який США спочатку купили для передачі афганцям. Пентагон зараз зважує, що з ними робити після виходу США з Афганістану у серпні.
В адміністрації стурбовані тим, що відправка "стінгерів" та гелікоптерів може бути розцінена Росією як серйозна ескалація конфлікту.
Підполковник у відставці Седрік Лейтон сказав CNN, що Javelin "дуже ефективні проти танків Т-80, які росіяни фактично використовують у своїх зусиллях проти України просто зараз". Але він зазначив, що будь-яка додаткова допомога Україні, безсумнівно, загрожує "подальшим загостренням напруженості" у відносинах із Москвою.
Між тим, джерела повідомили, офіційні особи США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться.
Що передувало:
- Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада на підтвердження цього.
- 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".