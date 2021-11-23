Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

CNN: США думають над відправкою додаткової зброї в Україну

Вівторок, 23 листопада 2021, 03:55
CNN: США думають над відправкою додаткової зброї в Україну
Spencer Platt/Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправити додаткову зброю в Україну на тлі побоювання щодо можливого вторгнення Росії.

Джерело: джерела CNN, знайомі з перебігом обговорення

Деталі: Мова йде про військових радників та нове обладнання – у пакет можуть входити нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети. Також перебувають на розгляді системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger.

Зазначається, що міністерство оборони наполягає на відправленні в Україну деякого обладнання, яке мало бути відправлене до Афганістану, наприклад, гелікоптерів Мі-17. Мі-17 - це російський гелікоптер, який США спочатку купили для передачі афганцям. Пентагон зараз зважує, що з ними робити після виходу США з Афганістану у серпні.

В адміністрації стурбовані тим, що відправка "стінгерів" та гелікоптерів може бути розцінена  Росією як серйозна ескалація конфлікту.

Підполковник у відставці Седрік Лейтон сказав CNN, що Javelin "дуже ефективні проти танків Т-80, які росіяни фактично використовують у своїх зусиллях проти України просто зараз". Але він зазначив, що будь-яка додаткова допомога Україні, безсумнівно, загрожує "подальшим загостренням напруженості" у відносинах із Москвою.

Між тим, джерела повідомили, офіційні особи США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться.

Що передувало:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
США
У Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: