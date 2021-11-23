Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

CNN: США думають над відправкою додаткової зброї в Україну

Вівторок, 23 листопада 2021, 04:55
Spencer Platt/Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправити додаткову зброю в Україну на тлі побоювання щодо можливого вторгнення Росії.

Джерело: джерела CNN, знайомі з перебігом обговорення

Деталі: Мова йде про військових радників та нове обладнання – у пакет можуть входити нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети. Також перебувають на розгляді системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger.

Зазначається, що міністерство оборони наполягає на відправленні в Україну деякого обладнання, яке мало бути відправлене до Афганістану, наприклад, гелікоптерів Мі-17. Мі-17 - це російський гелікоптер, який США спочатку купили для передачі афганцям. Пентагон зараз зважує, що з ними робити після виходу США з Афганістану у серпні.

В адміністрації стурбовані тим, що відправка "стінгерів" та гелікоптерів може бути розцінена  Росією як серйозна ескалація конфлікту.

Підполковник у відставці Седрік Лейтон сказав CNN, що Javelin "дуже ефективні проти танків Т-80, які росіяни фактично використовують у своїх зусиллях проти України просто зараз". Але він зазначив, що будь-яка додаткова допомога Україні, безсумнівно, загрожує "подальшим загостренням напруженості" у відносинах із Москвою.

Між тим, джерела повідомили, офіційні особи США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться.

Що передувало:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада заявив: "Нас дуже непокоять певні незвичайні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною. Ми не знаємо, які наміри Росії… Відомі випадки, коли Росія накопичує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім здійснює вторгнення".

Теми: СШАвійнаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський знову проведе марафон зі ЗМІ

Помер ексмер Києва Омельченко

Знешкодили "ферму" спецслужб РФ, яка "виростила" понад 20 тисяч ботів

доповненоЗамах на Шефіра: "Євросолідарність" каже, що поліція прийшла з обшуком до їхнього депутата

91 зі 135 суддів, поданих ВРП, не пройшли оцінювання – ГО звернулися до Зеленського

Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника – Ukrainian national airlines

Усі новини...
США
Водій в'їхав у різдвяний парад у США навмисно — поліція
Можливий наступ РФ: США та Британія пообіцяли Резнікову "діяти на випередження"
Новини 22 листопада: можливий наступ РФ, катери для ЗСУ в Чорному морі
Останні новини
16:42
Регулятор ЄС схвалив використання вакцини BioNTech-Pfizer для дітей 5-11 років
16:40
Єврокомісія рекомендує пускати в ЄС всіх вакцинованих туристів з третіх країн, "червоного списку" не буде
16:39
Польща готується спростити отримання "карти перебування" для працівників з України
16:34
В "Укроборонпромі" анонсували співпрацю з Airbus за вертолітною програмою
16:25
Путін випробував на собі назальну вакцину від коронавірусу – Пєсков
16:23
фотоНа кордоні з Білоруссю тривають посилені заходи
16:22
Місця для будівництва нових аеропортів на Донбасі визначені, чекають підтвердження ЗСУ
16:15
Зеленський знову проведе марафон зі ЗМІ
15:59
"Слуги" хочуть спростити звільнення мовного омбудсмена
15:57
Помер ексмер Києва Омельченко
Усі новини...