У Міносвіти не позбавляли Киву наукового ступеня, бо й не присуджували

У Міністерстві освіти й науки повідомили, що не позбавляли народного депутата Іллю Киву ступеня кандидата наук, бо й не присуджували.

Джерело: відповідь МОН на запит журналістів видання "Радіо Свобода"

Дослівно: "Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління".

Довідково: Рішення про присвоєння людині наукового ступеня ухвалюють в атестаційній комісії МОН за результатами успішного захисту дисертації.

Передісторія: