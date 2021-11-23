У Міносвіти не позбавляли Киву наукового ступеня, бо й не присуджували
Вівторок, 23 листопада 2021, 22:31
У Міністерстві освіти й науки повідомили, що не позбавляли народного депутата Іллю Киву ступеня кандидата наук, бо й не присуджували.
Джерело: відповідь МОН на запит журналістів видання "Радіо Свобода"
Дослівно: "Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління".
Довідково: Рішення про присвоєння людині наукового ступеня ухвалюють в атестаційній комісії МОН за результатами успішного захисту дисертації.
Передісторія:
- Нардеп від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Кива 26 квітня захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
- Під час процедури захисту журналістів не пускали до приміщення невідомі молодики.
- Журналісти видання Bihus Info довели, що Кива підробляв довідки для дисертації та збрехав про свою участь у вигаданих академічних конференціях.
- Після розголосу Кива заявив, що його наукового керівника незаконно звільнили. Однак він пообіцяв йому посаду міністра освіти, коли очолить владу в країні.