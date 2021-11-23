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У Міносвіти не позбавляли Киву наукового ступеня, бо й не присуджували

Вівторок, 23 листопада 2021, 22:31
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

У Міністерстві освіти й науки повідомили, що не позбавляли народного депутата Іллю Киву ступеня кандидата наук, бо й не присуджували. 

Джерело: відповідь МОН на запит журналістів видання "Радіо Свобода"

Дослівно: "Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління".

Довідково: Рішення про присвоєння людині наукового ступеня ухвалюють в атестаційній комісії МОН за результатами успішного захисту дисертації.

Передісторія: 

  • Нардеп від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Кива 26 квітня захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
  • Під час процедури захисту журналістів не пускали до приміщення невідомі молодики.
  • Журналісти видання Bihus Info довели, що Кива підробляв довідки для дисертації та збрехав про свою участь у вигаданих академічних конференціях.
  • Після розголосу Кива заявив, що його наукового керівника незаконно звільнили. Однак він пообіцяв йому посаду міністра освіти, коли очолить владу в країні.

Теми: наукаОПЗЖМіносвіти


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