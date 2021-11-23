В Минобразования не лишали Кивы ученой степени, потому что и не присуждали
Вторник, 23 ноября 2021, 22:31
В Министерстве образования и науки сообщили, что не лишали народного депутата Ильи Кивы степени кандидата наук, потому что и не присудили.
Источник: ответ МОН на запрос журналистов издания "Радио Свобода"
Прямая речь: "По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению".
Справка: Решение о присвоении человеку научной степени принимают в аттестационной комиссии МОН по результатам успешной защиты диссертации.
Предыстория:
- Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа - При жизни" Кива 26 апреля защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Во время процедуры защиты журналистов не пускали в помещение неизвестные молодые люди.
- Журналисты издания Bihus Info доказали, что Кива подделал справки для диссертации и соврал о своем участии в выдуманных академических конференциях.
- После огласки Кива заявил, что его научного руководителя незаконно уволили. Он пообещал ему должность министра образования, когда возглавит власть в стране.