Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минобразования не лишали Кивы ученой степени, потому что и не присуждали

Вторник, 23 ноября 2021, 21:31
В Минобразования не лишали Кивы ученой степени, потому что и не присуждали
ФОТО: Дмитрий Ларин, УП

В Министерстве образования и науки сообщили, что не лишали народного депутата Ильи Кивы степени кандидата наук, потому что и не присудили.

Источник: ответ МОН на запрос журналистов издания "Радио Свобода"

Прямая речь: "По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению".

Справка: Решение о присвоении человеку научной степени принимают в аттестационной комиссии МОН по результатам успешной защиты диссертации.

Предыстория:

  • Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа - При жизни" Кива 26 апреля защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • Во время процедуры защиты журналистов не пускали в помещение неизвестные молодые люди.
  • Журналисты издания Bihus Info доказали, что Кива подделал справки для диссертации и соврал о своем участии в выдуманных академических конференциях.
  • После огласки Кива заявил, что его научного руководителя незаконно уволили. Он пообещал ему должность министра образования, когда возглавит власть в стране.

"Украинская правда" в Threads

Темы: наукаОПЗЖМинобразования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
наука
Что не так с добровольным отказом от научных степеней и при каких условиях он может существовать
Медведчука лишили статуса академика
Ученые нашли сотни таинственных структур в сердце Млечного Пути
Последние новости
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
Все новости...
Реклама: