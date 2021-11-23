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В Минобразования не лишали Кивы ученой степени, потому что и не присуждали

Вторник, 23 ноября 2021, 22:31
ФОТО: Дмитрий Ларин, УП

В Министерстве образования и науки сообщили, что не лишали народного депутата Ильи Кивы степени кандидата наук, потому что и не присудили.

Источник: ответ МОН на запрос журналистов издания "Радио Свобода"

Прямая речь: "По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению".

Справка: Решение о присвоении человеку научной степени принимают в аттестационной комиссии МОН по результатам успешной защиты диссертации.

Предыстория:

  • Нардеп от фракции "Оппозиционная платформа - При жизни" Кива 26 апреля защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • Во время процедуры защиты журналистов не пускали в помещение неизвестные молодые люди.
  • Журналисты издания Bihus Info доказали, что Кива подделал справки для диссертации и соврал о своем участии в выдуманных академических конференциях.
  • После огласки Кива заявил, что его научного руководителя незаконно уволили. Он пообещал ему должность министра образования, когда возглавит власть в стране.

Темы: наукаОПЗЖМинобразования
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