В Минобразования не лишали Кивы ученой степени, потому что и не присуждали

В Министерстве образования и науки сообщили, что не лишали народного депутата Ильи Кивы степени кандидата наук, потому что и не присудили.

Источник: ответ МОН на запрос журналистов издания "Радио Свобода"

Прямая речь: "По состоянию на 23.11.2021 года Киви Илье Владимировичу не присуждена научная степень кандидата наук по государственному управлению".

Справка: Решение о присвоении человеку научной степени принимают в аттестационной комиссии МОН по результатам успешной защиты диссертации.

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