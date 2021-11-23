Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Bellingcat не знайшли доказів, що Єрмак попередив Лукашенка про прибуття "ваґнерівців"

Вівторок, 23 листопада 2021, 23:51
Скриншот онлайн-трансляції інтерв'ю

У Bellingcat не знайшли доказів, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак буцімто телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Ваґнер".

Джерело: відповідь Христо Ґрозєва, який очолював розслідування Bellingcat, на питання Дмитра Гордона, чи є докази чуток про перехоплення західними спецслужбами розмови Єрмака і Лукашенка

Пряма мова: "Ми чули ці чутки, але підтвердження не знайшли. І якби ми мали зв’язки зі спецслужбами, можливо, ми би дізналися, чи був такий дзвінок. Інакше ніяк не знайти. Але докази такої версії… ми шукали-шукали… не знайшли".

Передісторія:

  • 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat спільно з російським виданням The Insider оприлюднили власне розслідування ймовірного провалу спецоперації із затримки бойовиків російської приватної військової компанії "Ваґнер".
  • За їхньою версією, Єрмак за дорученням президента Володимира Зеленського попросив начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу перенести дату авіарейсу, на якому українські спецслужби мали затримати терористів, мовляв, щоби не зірвати перемир’я на Донбасі.
  • В Офісі президента заперечили, що Єрмак міг впливати на рішення розвідувального органу.
  • На телеканалі "Україна" в етері токшоу "Свобода слова з Савіком Шустером" ексначальник ГУР Бурба, що очолював проведення операції, підтвердив, що зрив спецоперації зумовило прохання Єрмака про відстрочку авіарейсу.

Теми: ВагнерАндрій ЄрмакЛукашенкоРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Офісі президента відреагували на розслідування УП про святкування ювілею Єрмака

Росія стягує до кордону України війська в "кількості, що насторожує" – CIT

Речник Зеленського не знає, де і як президент святкував ювілей Єрмака

Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору й запевнив у підтримці України

Новини 24 листопада: мітинг антивакцинаторів, Німеччина і рух України в ЄС

розслідування УП, відеоЮвілей Єрмака святкували на держдачі в Карпатах, а гостей возили гелікоптерами ДСНС

Усі новини...
Вагнер
Вагнергейт: як би це мало бути у демократичній країні і як зберегти довіру
Представник Зеленського: "Вагнергейт" розслідують за трьома напрямами
"Перебивають Вагнергейт": Железняк прокоментував звинувачення в розтраті коштів "Голосу"
Останні новини
23:59
Єрмак відреагував на розслідування УП, але не розказав, де був на своєму ювілеї
23:25
В Офісі президента відреагували на розслідування УП про святкування ювілею Єрмака
22:16
Росія стягує до кордону України війська в "кількості, що насторожує" – CIT
22:14
Ліга Чемпіонів: "Шахтар" програв "Інтеру" та втратив шанс на плей-офф
22:04
80% переможців конкурсу на роботу в БЕБ є колишніми співробітниками податкової – медіа
21:57
Речник Зеленського не знає, де і як президент святкував ювілей Єрмака
21:37
Україна пообіцяла МВФ не впроваджувати податок на виведений капітал
21:29
Прем’єрка Естонії закликала запобігти подальшій російській агресії проти України
21:23
В Енергоатомі заявили, що не претендують на кошти для виробників "зеленої" енергії
21:15
Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору й запевнив у підтримці України
Усі новини...