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Bellingcat не знайшли доказів, що Єрмак попередив Лукашенка про прибуття "ваґнерівців"

Вівторок, 23 листопада 2021, 22:51
Bellingcat не знайшли доказів, що Єрмак попередив Лукашенка про прибуття ваґнерівців
Скриншот онлайн-трансляції інтерв'ю

У Bellingcat не знайшли доказів, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак буцімто телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Ваґнер".

Джерело: відповідь Христо Ґрозєва, який очолював розслідування Bellingcat, на питання Дмитра Гордона, чи є докази чуток про перехоплення західними спецслужбами розмови Єрмака і Лукашенка

Пряма мова: "Ми чули ці чутки, але підтвердження не знайшли. І якби ми мали зв’язки зі спецслужбами, можливо, ми би дізналися, чи був такий дзвінок. Інакше ніяк не знайти. Але докази такої версії… ми шукали-шукали… не знайшли".

Передісторія:

  • 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat спільно з російським виданням The Insider оприлюднили власне розслідування ймовірного провалу спецоперації із затримки бойовиків російської приватної військової компанії "Ваґнер".
  • За їхньою версією, Єрмак за дорученням президента Володимира Зеленського попросив начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу перенести дату авіарейсу, на якому українські спецслужби мали затримати терористів, мовляв, щоби не зірвати перемир’я на Донбасі.
  • В Офісі президента заперечили, що Єрмак міг впливати на рішення розвідувального органу.
  • На телеканалі "Україна" в етері токшоу "Свобода слова з Савіком Шустером" ексначальник ГУР Бурба, що очолював проведення операції, підтвердив, що зрив спецоперації зумовило прохання Єрмака про відстрочку авіарейсу.

"Українська правда" в Threads

Теми: ВагнерАндрій ЄрмакЛукашенкоРосія
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