Bellingcat не знайшли доказів, що Єрмак попередив Лукашенка про прибуття "ваґнерівців"

У Bellingcat не знайшли доказів, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак буцімто телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Ваґнер".

Джерело: відповідь Христо Ґрозєва, який очолював розслідування Bellingcat, на питання Дмитра Гордона, чи є докази чуток про перехоплення західними спецслужбами розмови Єрмака і Лукашенка

Пряма мова: "Ми чули ці чутки, але підтвердження не знайшли. І якби ми мали зв’язки зі спецслужбами, можливо, ми би дізналися, чи був такий дзвінок. Інакше ніяк не знайти. Але докази такої версії… ми шукали-шукали… не знайшли".

Передісторія: