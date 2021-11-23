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Bellingcat не нашли доказательств, что Ермак предупредил Лукашенко о приезде "вагнеровцев"

Вторник, 23 ноября 2021, 22:51
Bellingcat не нашли доказательств, что Ермак предупредил Лукашенко о приезде вагнеровцев
Скриншот онлайн-трансляции интервью

В Bellingcat не нашли доказательств, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы звонил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК "Вагнер".

Источник: ответ Христа Грозева, возглавлявшего расследование Bellingcat, на вопрос Дмитрия Гордона, есть ли доказательства слухов о перехвате западными спецслужбами разговора Ермака и Лукашенко

Прямая речь: "Мы слышали этот слух, но подтверждения не нашли. И если бы у нас были связи со спецслужбами, возможно, мы бы узнали, был ли такой звонок. Иначе никак не найти. Но доказательства такой версии… мы искали-искали… не нашли".

Предыстория: 

  • 17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat совместно с российским изданием The Insider опубликовали собственное расследование вероятного провала спецоперации по задержке боевиков российской частной военной компании "Вагнер".
  • По их версии, Ермак по поручению президента Владимира Зеленского попросил начальника Главного управления разведки Василия Бурбу перенести дату авиарейса, на котором украинские спецслужбы должны были задержать террористов, чтобы не сорвать перемирие на Донбассе.
  • В Офисе президента возразили, что Ермак не мог влиять на решение разведывательного органа.
  • На телеканале "Украина" в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" экс-начальник ГУР Бурба, возглавлявший проведение операции, подтвердил, что срыв спецоперации был обусловлен просьбой Ермака об отсрочке авиарейса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВагнерАндрей ЕрмакЛукашенкоРосcия
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