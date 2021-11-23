Bellingcat не нашли доказательств, что Ермак предупредил Лукашенко о приезде "вагнеровцев"

В Bellingcat не нашли доказательств, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы звонил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК "Вагнер".

Источник: ответ Христа Грозева, возглавлявшего расследование Bellingcat, на вопрос Дмитрия Гордона, есть ли доказательства слухов о перехвате западными спецслужбами разговора Ермака и Лукашенко

Прямая речь: "Мы слышали этот слух, но подтверждения не нашли. И если бы у нас были связи со спецслужбами, возможно, мы бы узнали, был ли такой звонок. Иначе никак не найти. Но доказательства такой версии… мы искали-искали… не нашли".

Предыстория: