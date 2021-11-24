Новинський вніс за Труханова заставу у 30 мільйонів гривень
Народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за міського голову Одеси Геннадія Труханова, що становила понад 30 мільйонів гривень.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в оточенні нардепа Новинського, "Суспільне"
Деталі: Заставу за Труханова перерахували увечері 23 листопада. Це 30,2 мільйона гривень у справі про заволодіння земельними ділянками в Одесі.
"Внесли у повному обсязі", – підтвердила УП речниця ВАКС Олеся Чемерис.
Джерело УП повідомило, що гроші дав Новинський.
Цьому передувало: 11 жовтня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору в арешті мера Одеси Геннадія Труханова та призначив заставу в 30,2 мільйона гривень. Суддя ВАКС Оксана Олійник також поклала на мера Одеси низку обов’язків, зокрема утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та здати закордонні паспорти.
17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила це рішення без змін.
Передісторія:
- 6 жовтня Геннадію Труханову та ще трьом посадовцям Одеської міськради вручено підозри в зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.
- Всього у справі 16 підозрюваних. Загальний розмір завданої шкоди оцінюють у більш ніж пів мільярда гривень.
- Серед підозрюваних – бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко. Національне антикорупційне бюро оголосило Галантерника у міжнародний розшук.