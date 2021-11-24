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Новинський вніс за Труханова заставу у 30 мільйонів гривень  

Середа, 24 листопада 2021, 11:41
Труханов і Новинський,, колаж УП

Народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за міського голову Одеси Геннадія Труханова, що становила понад 30 мільйонів гривень.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в оточенні нардепа Новинського, "Суспільне"

Деталі: Заставу за Труханова перерахували увечері 23 листопада. Це 30,2 мільйона гривень у справі про заволодіння земельними ділянками в Одесі.

"Внесли у повному обсязі", – підтвердила УП речниця ВАКС Олеся Чемерис.

Джерело УП повідомило, що гроші дав Новинський. 

Цьому передувало: 11 жовтня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору в арешті мера Одеси Геннадія Труханова та призначив заставу в 30,2 мільйона гривень. Суддя ВАКС Оксана Олійник також поклала на мера Одеси низку обов’язків, зокрема утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та здати закордонні паспорти.

17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила це рішення без змін.

Передісторія:

  • 6 жовтня Геннадію Труханову та ще трьом посадовцям Одеської міськради вручено підозри в зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси та згодом легалізувала незаконно отримані доходи.
  • Всього у справі 16 підозрюваних. Загальний розмір завданої шкоди оцінюють у більш ніж пів мільярда гривень.
  • Серед підозрюваних – бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко. Національне антикорупційне бюро оголосило Галантерника у міжнародний розшук.

Українська правда
Теми: ТрухановНовинський


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