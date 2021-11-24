Новинський вніс за Труханова заставу у 30 мільйонів гривень  

Народний депутат Вадим Новинський вніс заставу за міського голову Одеси Геннадія Труханова, що становила понад 30 мільйонів гривень.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в оточенні нардепа Новинського, "Суспільне"

Деталі: Заставу за Труханова перерахували увечері 23 листопада. Це 30,2 мільйона гривень у справі про заволодіння земельними ділянками в Одесі.

"Внесли у повному обсязі", – підтвердила УП речниця ВАКС Олеся Чемерис.

Джерело УП повідомило, що гроші дав Новинський.

Цьому передувало: 11 жовтня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору в арешті мера Одеси Геннадія Труханова та призначив заставу в 30,2 мільйона гривень. Суддя ВАКС Оксана Олійник також поклала на мера Одеси низку обов’язків, зокрема утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та здати закордонні паспорти.

17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила це рішення без змін.

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