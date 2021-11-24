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Новинский внес за Труханова залог в 30 миллионов гривен

Среда, 24 ноября 2021, 11:41
Труханов и Новинский, коллаж УП

Народный депутат Вадим Новинский внес залог за мэра Одессы Геннадия Труханова, который составил более 30 миллионов гривен.

Источник: собеседник "Украинской правды" в окружении нардепа Новинского, "Суспільне"

Детали: Залог за Труханова перечислили вечером 23 ноября. Это 30,2 миллиона гривен по делу о завладении земельными участками в Одессе.

"Внесли в полном объеме", – подтвердила УП пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Источник УП сообщил, что деньги дал Новинский.

Этому предшествовало: 11 октября Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадию Труханову и назначил залог в 30,2 миллиона гривен. Судья ВАКС Оксана Олейник также возложила на мэра Одессы ряд обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и сдать загранпаспорта.

17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила это решение без изменений.

Предыстория: 

  • 6 октября Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета вручены подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы.
  • Всего в деле 16 подозреваемых. Общий размер ущерба оценивается в более чем полмиллиарда гривен.
  • Среди подозреваемых – бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко. Национальное антикоррупционное бюро объявило Галантерника в международный розыск.

Украинская правда
Темы: ТрухановНовинский
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