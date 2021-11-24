Новинский внес за Труханова залог в 30 миллионов гривен

Народный депутат Вадим Новинский внес залог за мэра Одессы Геннадия Труханова, который составил более 30 миллионов гривен.

Источник: собеседник "Украинской правды" в окружении нардепа Новинского, "Суспільне"

Детали: Залог за Труханова перечислили вечером 23 ноября. Это 30,2 миллиона гривен по делу о завладении земельными участками в Одессе.

"Внесли в полном объеме", – подтвердила УП пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Источник УП сообщил, что деньги дал Новинский.

Этому предшествовало: 11 октября Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадию Труханову и назначил залог в 30,2 миллиона гривен. Судья ВАКС Оксана Олейник также возложила на мэра Одессы ряд обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и сдать загранпаспорта.

17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила это решение без изменений.

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