Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новинский внес за Труханова залог в 30 миллионов гривен

Среда, 24 ноября 2021, 10:41
Новинский внес за Труханова залог в 30 миллионов гривен
Труханов и Новинский, коллаж УП

Народный депутат Вадим Новинский внес залог за мэра Одессы Геннадия Труханова, который составил более 30 миллионов гривен.

Источник: собеседник "Украинской правды" в окружении нардепа Новинского, "Суспільне"

Детали: Залог за Труханова перечислили вечером 23 ноября. Это 30,2 миллиона гривен по делу о завладении земельными участками в Одессе.

"Внесли в полном объеме", – подтвердила УП пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Источник УП сообщил, что деньги дал Новинский.

Этому предшествовало: 11 октября Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадию Труханову и назначил залог в 30,2 миллиона гривен. Судья ВАКС Оксана Олейник также возложила на мэра Одессы ряд обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и сдать загранпаспорта.

17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила это решение без изменений.

Предыстория: 

  • 6 октября Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета вручены подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы.
  • Всего в деле 16 подозреваемых. Общий размер ущерба оценивается в более чем полмиллиарда гривен.
  • Среди подозреваемых – бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко. Национальное антикоррупционное бюро объявило Галантерника в международный розыск.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановНовинский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Труханов
Труханов вышел из СИЗО: внесли залог
Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается
Дело "Краяна": заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона
Последние новости
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
Все новости...
Реклама: