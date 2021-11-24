Новинський пояснив, чому вніс 30 мільйонів застави за Труханова

Народний депутат Вадим Новинський заявив, що вніс 30 мільйонів застави за міського голову Одеси Геннадія Труханова, тому що у них "давня історія дружби".

Джерело: Новинський у коментарі УП

Пряма мова: "Це я вніс заставу. Коли в суді було озвучене рішення про запобіжний захід, я зателефонував і запропонував Геннадію Леонідовичу свої послуги. Він не відмовився.

Я з 2014-го завжди намагаюсь допомагати в таких ситуація і справах, в яких мені здається є домішки політичного переслідуваня...

З Трухановим у нас давня історія дружби, ми разом були ще у Раді 7 скликання. Тому у мене мотивація тільки дружня".

Деталі: За словами Новинського, у нього немає в Одесі ніяких бізнес-інтересів.

Він також додав, що також допомагав у подібних справах Михайлу Чечетову і Олені Лукаш.

Цьому передувало: 11 жовтня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору в арешті мера Одеси Геннадія Труханова та призначив заставу в 30,2 мільйона гривень. Суддя ВАКС Оксана Олійник також поклала на мера Одеси низку обов’язків, зокрема утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та здати закордонні паспорти.

17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила це рішення без змін.

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