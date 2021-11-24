Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новинский объяснил, почему внес 30 миллионов залога за Труханова

Среда, 24 ноября 2021, 14:22
Новинский объяснил, почему внес 30 миллионов залога за Труханова
ФОТО: НАЗАРИЙ МАЗИЛЮК, УП

Народный депутат Вадим Новинский заявил, что внес 30 миллионов залога за мэра Одессы Геннадия Труханова, потому что у них "древняя история дружбы".

Источник: Новинский в комментарии УП

Прямая речь: "Это я внес залог. Когда в суде было озвучено решение о мере пресечения, я позвонил по телефону и предложил Геннадию Леонидовичу свои услуги. Он не отказался.

Я с 2014-го всегда стараюсь помогать в таких ситуациях и делах, в которых мне кажется, есть примеси политического преследования...

С Трухановым у нас давняя история дружбы, мы вместе были еще в Раде 7 созыва. Поэтому у меня мотивация только дружеская".

Детали: По словам Новинского, у него нет в Одессе никаких бизнес-интересов.

Он также добавил, что также помогал в подобных делах Михаилу Чечетову и Елене Лукаш.

Этому предшествовало: 11 октября Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадию Труханову и назначил залог в 30,2 миллиона гривен. Судья ВАКС Оксана Олейник также возложила на мэра Одессы ряд обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и сдать загранпаспорта.

17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила это решение без изменений.

Предыстория: 

  • 6 октября Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета вручены подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы.
  • Всего в деле 16 подозреваемых. Общий размер ущерба оценивается в более чем полмиллиарда гривен.
  • Среди подозреваемых – бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко. Национальное антикоррупционное бюро объявило Галантерника в международный розыск.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НовинскийТрухановсудденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Новинский
Суд арестовал доли Новинского в 72 компаниях
Госгеонедр забрала у компании Новинского лицензии на два месторождения
Суд арестовал скрытые активы Новинского на 10,5 миллиарда: спрятал 230 объектов недвижимости
Последние новости
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
Все новости...
Реклама: