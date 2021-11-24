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Новинский объяснил, почему внес 30 миллионов залога за Труханова

Среда, 24 ноября 2021, 15:22
ФОТО: НАЗАРИЙ МАЗИЛЮК, УП

Народный депутат Вадим Новинский заявил, что внес 30 миллионов залога за мэра Одессы Геннадия Труханова, потому что у них "древняя история дружбы".

Источник: Новинский в комментарии УП

Прямая речь: "Это я внес залог. Когда в суде было озвучено решение о мере пресечения, я позвонил по телефону и предложил Геннадию Леонидовичу свои услуги. Он не отказался.

Я с 2014-го всегда стараюсь помогать в таких ситуациях и делах, в которых мне кажется, есть примеси политического преследования...

С Трухановым у нас давняя история дружбы, мы вместе были еще в Раде 7 созыва. Поэтому у меня мотивация только дружеская".

Детали: По словам Новинского, у него нет в Одессе никаких бизнес-интересов.

Он также добавил, что также помогал в подобных делах Михаилу Чечетову и Елене Лукаш.

Этому предшествовало: 11 октября Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадию Труханову и назначил залог в 30,2 миллиона гривен. Судья ВАКС Оксана Олейник также возложила на мэра Одессы ряд обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и сдать загранпаспорта.

17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила это решение без изменений.

Предыстория: 

  • 6 октября Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета вручены подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы.
  • Всего в деле 16 подозреваемых. Общий размер ущерба оценивается в более чем полмиллиарда гривен.
  • Среди подозреваемых – бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко. Национальное антикоррупционное бюро объявило Галантерника в международный розыск.

Украинская правда
Темы: НовинскийТрухановсудденьги
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