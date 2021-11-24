Новинский объяснил, почему внес 30 миллионов залога за Труханова
Народный депутат Вадим Новинский заявил, что внес 30 миллионов залога за мэра Одессы Геннадия Труханова, потому что у них "древняя история дружбы".
Источник: Новинский в комментарии УП
Прямая речь: "Это я внес залог. Когда в суде было озвучено решение о мере пресечения, я позвонил по телефону и предложил Геннадию Леонидовичу свои услуги. Он не отказался.
Я с 2014-го всегда стараюсь помогать в таких ситуациях и делах, в которых мне кажется, есть примеси политического преследования...
С Трухановым у нас давняя история дружбы, мы вместе были еще в Раде 7 созыва. Поэтому у меня мотивация только дружеская".
Детали: По словам Новинского, у него нет в Одессе никаких бизнес-интересов.
Он также добавил, что также помогал в подобных делах Михаилу Чечетову и Елене Лукаш.
Этому предшествовало: 11 октября Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадию Труханову и назначил залог в 30,2 миллиона гривен. Судья ВАКС Оксана Олейник также возложила на мэра Одессы ряд обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и сдать загранпаспорта.
17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила это решение без изменений.
Предыстория:
- 6 октября Геннадию Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета вручены подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы.
- Всего в деле 16 подозреваемых. Общий размер ущерба оценивается в более чем полмиллиарда гривен.
- Среди подозреваемых – бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко. Национальное антикоррупционное бюро объявило Галантерника в международный розыск.