До захисту Саакашвілі в грузинських судах долучився український адвокат
Середа, 24 листопада 2021, 16:21
Український адвокат Євген Грушовець долучився до юридичного захисту Міхеїла Саакашвілі в судах Грузії.
Джерело: коментар Грушовця журналістам "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ми не можемо забувати, що Міхеїл Саакашвілі є громадянином України, і ми, українські юристи, зробимо все можливе для його захисту".
Деталі: Адвокат додав, що стан Саакашвілі поліпшується у військовому шпиталі в Горі.
Саакашвілі сказав, що хоче бути присутнім на судовому засіданні в понеділок (29 листопада). Однак, на думку Грушовця, у такому медичному стані підсудному буде важко перебувати в залі суду.
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Передісторія:
- 20 листопада затриманого Саакашвілі етапували з в’язниці до війського шпиталю в місті Горі, після чого політик відразу припинив 50-денне голодування.
- У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
- Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.
- Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.