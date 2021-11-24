До захисту Саакашвілі в грузинських судах долучився український адвокат

Український адвокат Євген Грушовець долучився до юридичного захисту Міхеїла Саакашвілі в судах Грузії.

Джерело: коментар Грушовця журналістам "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми не можемо забувати, що Міхеїл Саакашвілі є громадянином України, і ми, українські юристи, зробимо все можливе для його захисту".

Деталі: Адвокат додав, що стан Саакашвілі поліпшується у військовому шпиталі в Горі.

Саакашвілі сказав, що хоче бути присутнім на судовому засіданні в понеділок (29 листопада). Однак, на думку Грушовця, у такому медичному стані підсудному буде важко перебувати в залі суду.

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