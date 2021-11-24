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До захисту Саакашвілі в грузинських судах долучився український адвокат

Середа, 24 листопада 2021, 17:21
Євген Грушовець. Фото з його facebook-сторінки

Український адвокат Євген Грушовець долучився до юридичного захисту Міхеїла Саакашвілі в судах Грузії.

Джерело: коментар Грушовця журналістам "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми не можемо забувати, що Міхеїл Саакашвілі є громадянином України, і ми, українські юристи, зробимо все можливе для його захисту".

Деталі: Адвокат додав, що стан Саакашвілі поліпшується у військовому шпиталі в Горі.

Саакашвілі сказав, що хоче бути присутнім на судовому засіданні в понеділок (29 листопада). Однак, на думку Грушовця, у такому медичному стані підсудному буде важко перебувати в залі суду.

Знати більше: Дорогою Тимошенко та Януковича: як грузинська влада розізлила Захід у справі Саакашвілі

Передісторія:

  • 20 листопада затриманого Саакашвілі етапували з в’язниці до війського шпиталю в місті Горі, після чого політик відразу припинив 50-денне голодування.
  • У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
  • Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. 
  • Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.

Теми: СаакашвіліГрузіяголодуваннясуд


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