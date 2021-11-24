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К защите Саакашвили в грузинских судах подключился украинский адвокат

Среда, 24 ноября 2021, 17:21

Украинский адвокат Евгений Грушовец присоединился к юридической защите Михеила Саакашвили в судах Грузии.

Источник: комментарий Грушовца журналистам "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы не можем забывать, что Михеил Саакашвили является гражданином Украины, и мы, украинские юристы сделаем все возможное для его защиты".

Детали: Адвокат добавил, что состояние Саакашвили улучшается в военном госпитале в Гори.

Саакашвили сказал, что хочет присутствовать на судебном заседании в понедельник (29 ноября). Однако, по мнению Грушовца, в таком медицинском состоянии подсудимому будет тяжело находиться в зале суда.

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Предыстория: 

  • 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.
  • В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
  • В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.

Темы: СаакашвилиГрузияголодовкасуд
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