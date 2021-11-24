К защите Саакашвили в грузинских судах подключился украинский адвокат

Украинский адвокат Евгений Грушовец присоединился к юридической защите Михеила Саакашвили в судах Грузии.

Источник: комментарий Грушовца журналистам "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы не можем забывать, что Михеил Саакашвили является гражданином Украины, и мы, украинские юристы сделаем все возможное для его защиты".

Детали: Адвокат добавил, что состояние Саакашвили улучшается в военном госпитале в Гори.

Саакашвили сказал, что хочет присутствовать на судебном заседании в понедельник (29 ноября). Однако, по мнению Грушовца, в таком медицинском состоянии подсудимому будет тяжело находиться в зале суда.

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