Україна пообіцяла МВФ, що до кінця року будуть щеплені 17 млн громадян

Україна зобов’язалася у меморандумі з МВФ вакцинувати 17 мільйонів громадян до кінця 2021 року.

Джерело: текст меморандуму на сайті Міністерства фінансів України

Пряма мова: "Визнаючи, що зусилля щодо вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми (Україна - ред.) забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати принаймні 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року".

Деталі: У меморандумі також додали, що кількість вакцин, закуплена українським урядом цього року, є достатньою для досягнення такого показника.

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