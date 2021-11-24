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Україна пообіцяла МВФ, що до кінця року будуть щеплені 17 млн громадян

Середа, 24 листопада 2021, 18:45
Фото: twitter президента Володимира Зеленського

Україна зобов’язалася у меморандумі з МВФ вакцинувати 17 мільйонів громадян до кінця 2021 року.

Джерело: текст меморандуму на сайті Міністерства фінансів України

Пряма мова: "Визнаючи, що зусилля щодо вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми (Україна - ред.) забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати принаймні 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року".

Деталі: У меморандумі також додали, що кількість вакцин, закуплена українським урядом цього року, є достатньою для досягнення такого показника.

Передісторія:

  • 23 листопада повністю вакциновувалися 10 мільйонів українців. Першу дозу отримали 13 мільйонів.
  • У квітні колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв, що до кінця року вакцинують 60-70% українців. Такий указ тоді ухвалив президент Володимир Зеленський за рішенням РНБО.
  • В інтерв’ю "Українській правді" в жовтні, чинний міністр Віктор Ляшко запевнив, що до кінця року можна вакцинувати 70% дорослих українців.

Денис Карловський, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусМВФ


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