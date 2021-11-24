Украина пообещала МВФ, что до конца года будут привиты 17 миллионов граждан

Украина обязалась в меморандуме с МВФ вакцинировать 17 миллионов граждан до конца 2021 года.

Источник: текст меморандума на сайте Министерства финансов Украины

Прямая речь: "Признавая, что усилия по вакцинации являются ключевыми для поддержки экономического восстановления, мы (Украина - ред.) обеспечили достаточный запас вакцин и стремимся вакцинировать по крайней мере 17 миллионов человек до конца 2021 года".

Детали: В меморандуме также добавили, что вакцин, закупленных украинским правительством в этом году, достаточно, чтобы достигнуть такого показателя.

Предыстория:

23 ноября полностью вакцинировались 10 миллионов украинцев. Первую дозу получили 13 миллионов.

В апреле бывший министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что до конца года вакцинируют 60-70% украинцев. Такой указ тогда принял президент Владимир Зеленский по решению СНБО.

В интервью "Украинской правде" в октябре нынешний министр Виктор Ляшко заверил, что до конца года можно вакцинировать 70% взрослых украинцев.