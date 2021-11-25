Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Харківська облрада припинила повноваження заступника голови, підозрюваного у хабарі

Четвер, 25 листопада 2021, 10:10
Харківська облрада припинила повноваження заступника голови, підозрюваного у хабарі
Андрій Малиш. Фото з Facebook Харківської облради

Харківська обласна рада достроково припинила повноваження заступника голови облради Андрія Малиша, підозрюваного у хабарництві.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на засідання ради 25 листопада

Деталі: За таке рішення проголосували 100 депутатів, проти – 0, утрималися 5. Рішення приймалося в режимі таємного електронного голосування без обговорення.

Голова облради Тетяна Єгорова-Луценко подякувала Малишу за роботу на посаді заступника і наголосила, що він залишається депутатом, тому вона розраховує на його "плідну роботу як депутата".

Повідомляється, що раніше Малиш звернувся із особистою заявою про дострокове припинення повноважень заступника голови Харківської облради без припинення повноважень депутата.

Пізніше новим заступником голови Харківської обласної ради обрали депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Богдана Мальованого.

За словами голови лічильної комісії Віталія Панова, зі 120 депутатів облради бюлетені для голосування отримала 91 особа. 1 бюлетень було визнано недійсним. За обрання Мальованого проголосувала 71 особа, проти – 19.

Для довідки: Богдан Мальований (1993 р.н.) закінчив Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого за спеціальністю "Право", отримав кваліфікацію "Магістр".

Працював юрисконсультом ПП "Аутсорсингова компанія "Діамант" (2013-2018 рр.); начальником відділу митних оформлень ПрАТ "Артвайнері" (2018-2020 рр.); директором представництва ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві" (2020 р.).

З 16 листопада 2020 року – він директор філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Харківській області.

До Харківської облради був обраний від ОПЗЖ, очолював комісію з розвитку інфраструктури, будівництва та шляхів.

Передісторія:

  • У липні НАБУ та САП викрили заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша та його спільника-адвоката Руслана Танабаша на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 50 тис. гривень. За версією слідства, за ці гроші вони обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.
  • Пізніше стало відомо, що голова Харківської обласної ради Артур Товмасян фігурує у справі про вимагання хабаря з директора обласного комунального підприємства за перепризначення на посаду.
  • 24 липня суд арештував на 2 місяці з можливістю внесення 4,75 мільйона гривень застави спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради.
  • 29 липня за Малиша внесли заставу. Пізніше він пішов у декрет. 

Теми: Харківська областьхабармісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Харківська область
СБУ затримала "начфіна" окупантів Куп’янська
На Харківщині загинуло понад 2 тисяч цивільних через війну
Через обстріли окупантів сталася лісова пожежа на Харківщині
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: