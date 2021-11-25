Харківська облрада припинила повноваження заступника голови, підозрюваного у хабарі

Харківська обласна рада достроково припинила повноваження заступника голови облради Андрія Малиша, підозрюваного у хабарництві.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на засідання ради 25 листопада

Деталі: За таке рішення проголосували 100 депутатів, проти – 0, утрималися 5. Рішення приймалося в режимі таємного електронного голосування без обговорення.

Голова облради Тетяна Єгорова-Луценко подякувала Малишу за роботу на посаді заступника і наголосила, що він залишається депутатом, тому вона розраховує на його "плідну роботу як депутата".

Повідомляється, що раніше Малиш звернувся із особистою заявою про дострокове припинення повноважень заступника голови Харківської облради без припинення повноважень депутата.

Пізніше новим заступником голови Харківської обласної ради обрали депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Богдана Мальованого.

За словами голови лічильної комісії Віталія Панова, зі 120 депутатів облради бюлетені для голосування отримала 91 особа. 1 бюлетень було визнано недійсним. За обрання Мальованого проголосувала 71 особа, проти – 19.

Для довідки: Богдан Мальований (1993 р.н.) закінчив Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого за спеціальністю "Право", отримав кваліфікацію "Магістр".

Працював юрисконсультом ПП "Аутсорсингова компанія "Діамант" (2013-2018 рр.); начальником відділу митних оформлень ПрАТ "Артвайнері" (2018-2020 рр.); директором представництва ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві" (2020 р.).

З 16 листопада 2020 року – він директор філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Харківській області.

До Харківської облради був обраний від ОПЗЖ, очолював комісію з розвитку інфраструктури, будівництва та шляхів.

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