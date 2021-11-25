Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Харківська облрада припинила повноваження заступника голови, підозрюваного у хабарі

Четвер, 25 листопада 2021, 11:10
Андрій Малиш. Фото з Facebook Харківської облради

Харківська обласна рада достроково припинила повноваження заступника голови облради Андрія Малиша, підозрюваного у хабарництві.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на засідання ради 25 листопада

Деталі: За таке рішення проголосували 100 депутатів, проти – 0, утрималися 5. Рішення приймалося в режимі таємного електронного голосування без обговорення.

Голова облради Тетяна Єгорова-Луценко подякувала Малишу за роботу на посаді заступника і наголосила, що він залишається депутатом, тому вона розраховує на його "плідну роботу як депутата".

Повідомляється, що раніше Малиш звернувся із особистою заявою про дострокове припинення повноважень заступника голови Харківської облради без припинення повноважень депутата.

Пізніше новим заступником голови Харківської обласної ради обрали депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Богдана Мальованого.

За словами голови лічильної комісії Віталія Панова, зі 120 депутатів облради бюлетені для голосування отримала 91 особа. 1 бюлетень було визнано недійсним. За обрання Мальованого проголосувала 71 особа, проти – 19.

Для довідки: Богдан Мальований (1993 р.н.) закінчив Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого за спеціальністю "Право", отримав кваліфікацію "Магістр".

Працював юрисконсультом ПП "Аутсорсингова компанія "Діамант" (2013-2018 рр.); начальником відділу митних оформлень ПрАТ "Артвайнері" (2018-2020 рр.); директором представництва ТОВ "Інститут експертно-технічних рішень у будівництві" (2020 р.).

З 16 листопада 2020 року – він директор філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Харківській області.

До Харківської облради був обраний від ОПЗЖ, очолював комісію з розвитку інфраструктури, будівництва та шляхів.

Передісторія:

  • У липні НАБУ та САП викрили заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша та його спільника-адвоката Руслана Танабаша на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 50 тис. гривень. За версією слідства, за ці гроші вони обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.
  • Пізніше стало відомо, що голова Харківської обласної ради Артур Товмасян фігурує у справі про вимагання хабаря з директора обласного комунального підприємства за перепризначення на посаду.
  • 24 липня суд арештував на 2 місяці з можливістю внесення 4,75 мільйона гривень застави спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради.
  • 29 липня за Малиша внесли заставу. Пізніше він пішов у декрет. 

Теми: Харківська областьхабармісцева влада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 

Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 

ФОТО, ВІДЕОУ Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців

Новини 26 листопада: пресмарафон Зеленського, розрахунки МВФ

У нового штаму коронавірусу з Африки вищий ризик повторного зараження – ВООЗ

У Buzzfeed News розповіли, хто планував державний переворот в Україні

Усі новини...
Харківська область
СБУ затримала агента спецслужб РФ: збирав дані про військові об’єкти Харківщини
Через загибель жінки на коліях затримуються поїзди з Харкова
Чоловік стріляв у працівників обленерго, щоб не відключали його будинок
Останні новини
04:59
Німеччина вдруге очолила світовий рейтинг захворюваності на COVID-19
03:58
В Нідерландах у прибулих з ПАР пасажирів виявили десяток випадків COVID
02:45
У Мексиці автобус врізався в будинок, 19 загиблих
01:44
Нідерланди посилили локдаун
00:45
ЗМІ: СОТ скасувала першу за чотири роки зустріч через новий COVID-штам
23:52
На Дніпропетровщині смертельна ДТП: загинула матір з дитиною
23:19
Байден планує зателефонувати Зеленському й Путіну 
22:41
Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 
22:16
Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти COVID-19
21:40
ФОТО, ВІДЕОУ Києві праворадикали розгромили відомий бар, побивши охоронців
Усі новини...