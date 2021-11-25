Харьковский облсовет прекратил полномочия замглавы, подозреваемого во взятке
Харьковский областной совет досрочно прекратил полномочия заместителя главы облсовета Андрея Малыша, подозреваемого во взяточничестве.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание совета 25 ноября
Детали: За такое решение проголосовали 100 депутатов, "против" – 0, воздержались 5. Решение принималось в режиме тайного электронного голосования без обсуждения.
Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко поблагодарила Малыша за работу на посту заместителя и подчеркнула, что он остается депутатом, поэтому она рассчитывает на его "плодотворную работу в качестве депутата".
Сообщается, что ранее Малыш обратился с личным заявлением о досрочном прекращении полномочий заместителя главы Харьковского облсовета без прекращения полномочий депутата.
Позже новым заместителем главы Харьковского областного совета избрали депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Богдана Малеваного.
По словам главы счетной комиссии Виталия Панова, из 120 депутатов облсовета бюллетени для голосования получил 91 человек. 1 бюллетень был признан недействительным. За избрание Малеваного проголосовал 71 человек, против – 19.
Для справки: Богдан Малеваный (1993 г.р.) окончил Национальный юридический университет им.Ярослава Мудрого по специальности "Право", получил квалификацию "Магистр".
Работал юрисконсультом ЧП "Аутсорсинговая компания "Бриллиант" (2013-2018 гг.); начальником отдела таможенных оформлений ЧАО "Артвайнери" (2018-2020 гг.); директором представительства ООО "Институт экспертно-технических решений в строительстве" (2020 г.).
С 16 ноября 2020 года – он директор филиала ГП "Укргосстройэкспертиза" в Харьковской области.
В Харьковский облсовет был избран от ОПЗЖ, возглавлял комиссию по развитию инфраструктуры, строительства и путей.
Предыстория:
- В июле НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката Руслана Танабаша на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. гривен. По версии следствия, за эти деньги они обещали оставить в должности директора коммунального предприятия.
- Позже стало известно, что председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян фигурирует в деле о вымогательстве взятки с директора областного коммунального предприятия по переназначения на должность.
- 24 июля суд арестовал на 2 месяца с возможностью внесения 4,75 миллиона гривен залога пойманного на взятке заместителя председателя Харьковского облсовета.
- 29 июля за Малыша внесли залог. Позже он ушел в декрет.