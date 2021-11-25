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Харьковский облсовет прекратил полномочия замглавы, подозреваемого во взятке

Четверг, 25 ноября 2021, 10:10
Харьковский облсовет прекратил полномочия замглавы, подозреваемого во взятке
Андрей Малыш. Фото с Facebook Харьковского облсовета

Харьковский областной совет досрочно прекратил полномочия заместителя главы облсовета Андрея Малыша, подозреваемого во взяточничестве.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание совета 25 ноября

Детали: За такое решение проголосовали 100 депутатов, "против" – 0, воздержались 5. Решение принималось в режиме тайного электронного голосования без обсуждения.

Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко поблагодарила Малыша за работу на посту заместителя и подчеркнула, что он остается депутатом, поэтому она рассчитывает на его "плодотворную работу в качестве депутата".

Сообщается, что ранее Малыш обратился с личным заявлением о досрочном прекращении полномочий заместителя главы Харьковского облсовета без прекращения полномочий депутата.

Позже новым заместителем главы Харьковского областного совета избрали депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Богдана Малеваного.

По словам главы счетной комиссии Виталия Панова, из 120 депутатов облсовета бюллетени для голосования получил 91 человек. 1 бюллетень был признан недействительным. За избрание Малеваного проголосовал 71 человек, против – 19.

Для справки: Богдан Малеваный (1993 г.р.) окончил Национальный юридический университет им.Ярослава Мудрого по специальности "Право", получил квалификацию "Магистр".

Работал юрисконсультом ЧП "Аутсорсинговая компания "Бриллиант" (2013-2018 гг.); начальником отдела таможенных оформлений ЧАО "Артвайнери" (2018-2020 гг.); директором представительства ООО "Институт экспертно-технических решений в строительстве" (2020 г.).

С 16 ноября 2020 года – он директор филиала ГП "Укргосстройэкспертиза" в Харьковской области.

В Харьковский облсовет был избран от ОПЗЖ, возглавлял комиссию по развитию инфраструктуры, строительства и путей.

Предыстория:

  • В июле НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката Руслана Танабаша на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. гривен. По версии следствия, за эти деньги они обещали оставить в должности директора коммунального предприятия.
  • Позже стало известно, что председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян фигурирует в деле о вымогательстве взятки с директора областного коммунального предприятия по переназначения на должность.
  • 24 июля суд арестовал на 2 месяца с возможностью внесения 4,75 миллиона гривен залога пойманного на взятке заместителя председателя Харьковского облсовета.
  • 29 июля за Малыша внесли залог. Позже он ушел в декрет.

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Темы: Харьковская областьвзяткаместная власть
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