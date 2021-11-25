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Відновлення костелу св. Миколая в Києві обіцяють завершити до Нового року

Четвер, 25 листопада 2021, 19:29
Пожежа ввечері 3 вересня. ФОТО: МИКОЛА ЮРЛОВ

Протиаварійні роботи в костелі святого Миколая, у якому сталася пожежа на початку вересня, планують завершити до 31 грудня 2021 року.

Джерело: facebook-сторінка Масі Найєма, представника інтересів благодійників у відновленні костелу

Деталі: Національний будинок органної та камерної музики обрав компанію-підрядника, яка здійснюватиме протиаварійні роботи в приміщенні - ТОВ "Укрспецреставрація".

Підрядник пообіцяв виконати роботи до 31 грудня 2021 року за 19,3 млн гривень. Ця сума є нижчою за оцінку, запропонованою в проектно-кошторисній документації (майже 22 млн гривень).

За словами Найєма, вся сума буде сплачена за кошти, надані благодійниками.

Передісторія:

  • 3 вересня в Києві сталася пожежа в костелі святого Миколая на вулиці Великій Васильківській. Внаслідок пожежі було втрачено цінний музичний орган, придбаний у 1970-х роках  
  • У першу добу після пожежі українські бізнесмени та меценати зібрали майже 20 мільйонів гривень на його відновлення.
  • 6 вересня міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що на відновлення костелу знадобиться 75 мільйонів гривень.
  • 11 листопада в уряді визначились, що 2022 року будівлю храму цілком передадуть римо-католицькій громаді, а Національний будинок органної музики розмістять в іншому приміщенні.
  • Останні роки будівлю спільно ділили римо-католицька громада та Національний будинок органної та камерної музики.

Українська правда
Теми: церкваКиїв


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