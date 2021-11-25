Відновлення костелу св. Миколая в Києві обіцяють завершити до Нового року

Протиаварійні роботи в костелі святого Миколая, у якому сталася пожежа на початку вересня, планують завершити до 31 грудня 2021 року.

Джерело: facebook-сторінка Масі Найєма, представника інтересів благодійників у відновленні костелу

Деталі: Національний будинок органної та камерної музики обрав компанію-підрядника, яка здійснюватиме протиаварійні роботи в приміщенні - ТОВ "Укрспецреставрація".

Підрядник пообіцяв виконати роботи до 31 грудня 2021 року за 19,3 млн гривень. Ця сума є нижчою за оцінку, запропонованою в проектно-кошторисній документації (майже 22 млн гривень).

За словами Найєма, вся сума буде сплачена за кошти, надані благодійниками.

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