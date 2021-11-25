Відновлення костелу св. Миколая в Києві обіцяють завершити до Нового року
Четвер, 25 листопада 2021, 19:29
Протиаварійні роботи в костелі святого Миколая, у якому сталася пожежа на початку вересня, планують завершити до 31 грудня 2021 року.
Джерело: facebook-сторінка Масі Найєма, представника інтересів благодійників у відновленні костелу
Деталі: Національний будинок органної та камерної музики обрав компанію-підрядника, яка здійснюватиме протиаварійні роботи в приміщенні - ТОВ "Укрспецреставрація".
Підрядник пообіцяв виконати роботи до 31 грудня 2021 року за 19,3 млн гривень. Ця сума є нижчою за оцінку, запропонованою в проектно-кошторисній документації (майже 22 млн гривень).
За словами Найєма, вся сума буде сплачена за кошти, надані благодійниками.
Передісторія:
- 3 вересня в Києві сталася пожежа в костелі святого Миколая на вулиці Великій Васильківській. Внаслідок пожежі було втрачено цінний музичний орган, придбаний у 1970-х роках
- У першу добу після пожежі українські бізнесмени та меценати зібрали майже 20 мільйонів гривень на його відновлення.
- 6 вересня міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що на відновлення костелу знадобиться 75 мільйонів гривень.
- 11 листопада в уряді визначились, що 2022 року будівлю храму цілком передадуть римо-католицькій громаді, а Національний будинок органної музики розмістять в іншому приміщенні.
- Останні роки будівлю спільно ділили римо-католицька громада та Національний будинок органної та камерної музики.
Українська правда