Восстановление костела св. Николая в Киеве обещают завершить к Новому году
Четверг, 25 ноября 2021, 18:29
Противоаварийные работы в костеле святого Николая, в котором произошел пожар в начале сентября, планируется завершить до 31 декабря 2021 года.
Источник: facebook-страница Маси Найема, представителя интересов благотворителей в восстановлении костела
Детали: Национальный дом органной и камерной музыки избрал компанию-подрядчика, которая будет осуществлять противоаварийные работы в помещении - ООО "Укрспецреставрация".
Подрядчик пообещал выполнить работы до 31 декабря 2021 за 19,3 млн гривен. Эта сумма ниже оценки, предложенной в проектно-сметной документации (почти 22 млн гривен).
По словам Найема, вся сумма будет уплачена за средства, предоставленные благотворителями.
Предыстория:
- 3 сентября в Киеве произошел пожар в костеле святого Николая на улице Большой Васильковской. В результате пожара был уничтожен ценный музыкальный орган, приобретенный в 1970-х годах.
- В первые сутки после пожара украинские бизнесмены и меценаты собрали около 20 миллионов гривен на его восстановление.
- 6 сентября министр культуры Александр Ткаченко заявил, что для восстановления костела понадобится 75 миллионов гривен.
- 11 ноября в правительстве определились, что в 2022 году здание храма полностью передадут римско-католической общине, а Национальный дом органной музыки разместят в другом помещении.
- Последние годы здание совместно делили римско-католическая община и Национальный дом органной и камерной музыки.
Украинская правда