Восстановление костела св. Николая в Киеве обещают завершить к Новому году

Противоаварийные работы в костеле святого Николая, в котором произошел пожар в начале сентября, планируется завершить до 31 декабря 2021 года.

Источник: facebook-страница Маси Найема, представителя интересов благотворителей в восстановлении костела

Детали: Национальный дом органной и камерной музыки избрал компанию-подрядчика, которая будет осуществлять противоаварийные работы в помещении - ООО "Укрспецреставрация".

Подрядчик пообещал выполнить работы до 31 декабря 2021 за 19,3 млн гривен. Эта сумма ниже оценки, предложенной в проектно-сметной документации (почти 22 млн гривен).

По словам Найема, вся сумма будет уплачена за средства, предоставленные благотворителями.

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