Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Восстановление костела св. Николая в Киеве обещают завершить к Новому году

Четверг, 25 ноября 2021, 18:29
Восстановление костела св. Николая в Киеве обещают завершить к Новому году

Противоаварийные работы в костеле святого Николая, в котором произошел пожар в начале сентября, планируется завершить до 31 декабря 2021 года.

Источник: facebook-страница Маси Найема, представителя интересов благотворителей в восстановлении костела

Детали: Национальный дом органной и камерной музыки избрал компанию-подрядчика, которая будет осуществлять противоаварийные работы в помещении - ООО "Укрспецреставрация".

Подрядчик пообещал выполнить работы до 31 декабря 2021 за 19,3 млн гривен. Эта сумма ниже оценки, предложенной в проектно-сметной документации (почти 22 млн гривен).

По словам Найема, вся сумма будет уплачена за средства, предоставленные благотворителями.

Предыстория: 

  • 3 сентября в Киеве произошел пожар в костеле святого Николая на улице Большой Васильковской. В результате пожара был уничтожен ценный музыкальный орган, приобретенный в 1970-х годах.
  • В первые сутки после пожара украинские бизнесмены и меценаты собрали около 20 миллионов гривен на его восстановление.
  • 6 сентября министр культуры Александр Ткаченко заявил, что для восстановления костела понадобится 75 миллионов гривен.
  • 11 ноября в правительстве определились, что в 2022 году здание храма полностью передадут римско-католической общине, а Национальный дом органной музыки разместят в другом помещении.
  • Последние годы здание совместно делили римско-католическая община и Национальный дом органной и камерной музыки.

Украинская правда
Темы: церковьКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
Все новости...
Реклама: