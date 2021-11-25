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Восстановление костела св. Николая в Киеве обещают завершить к Новому году

Четверг, 25 ноября 2021, 19:29

Противоаварийные работы в костеле святого Николая, в котором произошел пожар в начале сентября, планируется завершить до 31 декабря 2021 года.

Источник: facebook-страница Маси Найема, представителя интересов благотворителей в восстановлении костела

Детали: Национальный дом органной и камерной музыки избрал компанию-подрядчика, которая будет осуществлять противоаварийные работы в помещении - ООО "Укрспецреставрация".

Подрядчик пообещал выполнить работы до 31 декабря 2021 за 19,3 млн гривен. Эта сумма ниже оценки, предложенной в проектно-сметной документации (почти 22 млн гривен).

По словам Найема, вся сумма будет уплачена за средства, предоставленные благотворителями.

Предыстория: 

  • 3 сентября в Киеве произошел пожар в костеле святого Николая на улице Большой Васильковской. В результате пожара был уничтожен ценный музыкальный орган, приобретенный в 1970-х годах.
  • В первые сутки после пожара украинские бизнесмены и меценаты собрали около 20 миллионов гривен на его восстановление.
  • 6 сентября министр культуры Александр Ткаченко заявил, что для восстановления костела понадобится 75 миллионов гривен.
  • 11 ноября в правительстве определились, что в 2022 году здание храма полностью передадут римско-католической общине, а Национальный дом органной музыки разместят в другом помещении.
  • Последние годы здание совместно делили римско-католическая община и Национальный дом органной и камерной музыки.

Украинская правда
Темы: церковьКиев
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