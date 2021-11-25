Розвідникам, причетним до операції з вагнерівцями, анулювали закордонні паспорти

Українські органи влади визнали недійсними закордонні паспорти п'ятьох колишніх розвідників, які брали участь у підготовці спецоперації із затримання "вагнерівців". Після перевірки записи про недійсність нібито анулювали, але як так сталося – пояснити не змогли.

Джерело: журналістське розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" на "Радіо Свобода"

Деталі: Через тиждень після провалу спецоперації Василя Бурбу звільнили з посади голови Головного управління розвідки Міноборони, також звільнили ще як мінімум чотирьох співробітників ГУР, які готували спецоперацію.

Згодом визнали недійсними закордонні паспорти всіх 5 колишніх розвідників: колишнього очільника ГУР Василя Бурби, Юрія Семенюка, Романа Червінського, Ігоря Дзери та ще одного розвідника, який попросив не називати його ім’я.

Підставою для вилучення паспорта та заборони виїзду за кордон став лист на бланку Міграційної служби, що надійшов до Прикордонної служби.

Є у листі і паспорт на ім’я Василя Месхі. Як встановило "Радіо Свобода" – це документ-прикриття, який мав начальник військової розвідки Василь Бурба.

Журналісти отримали лист від двох не пов'язаних між собою джерел у Державній прикордонній службі після інциденту з Юрієм Семенюком.

1 травня травня 2021 року Юрій Семенюк, на той момент вже звільнений із ГУР Міноборони, прибув в аеропорт Борисполя, щоб сісти на літак до Єгипту. Однак у перетині кордону йому відмовили.

За словами Семенюка, він їхав на дайв-сафарі разом із дайверським клубом. Однак прикордонники надали йому два документи: про заборону в перетині державного кордону і про вилучення паспорта. Інформація про визнання його паспорта недійсним містилась у внутрішній базі прикордонників.

У листі Міграційної служби йшлося про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню.

Проте у Міграційній службі на журналістський запит відповіли: "Лист від 19 лютого 2021 року за такими реквізитами, щодо визнання недійсними паспортів громадянина України для виїзду за кордон ... у Державній міграційній службі не створювався, … не підписувався, не реєструвався та не надсилався до Державної прикордонної служби".

Також у ДМС немає інформації про те, що паспорти п’ятьох експрацівників ГУР МО були оформлені з порушенням законодавства.

Державна служба спеціального зв'язку також повідомила, що лист із відповідними реквізитами у період з 19 по 25 лютого з Міграційної до Прикордонної служби не надсилався: ні фельд’єгерським, ні спеціальним зв’язком.

Прикордонники повідомили, що лист надійшов поштовим зв’язком, але інших деталей не надали: конверт не зберегли.

Прикордонники стверджують, що за результатами перевірки вони видалили записи про недійсність паспортів Семенюка та інших розвідників з міжвідомчої системи "Аркан".

Та хоча в базі паспорт Юрія Семенюка вже вважається дійсним, скористатися ним він не зможе. З ДМС паспорт йому повернули порізаним.

Семенюк повідомив Національній поліції про незаконне позбавлення права на пересування та неправомірне вилучення закордонного паспорта. І подав заяву про злочин за статтею 366 Кримінального кодексу – це службове підроблення.

Семенюк заявив "Радіо Свобода", що вилучення його паспорта могло бути продовженням адміністративного тиску влади на розвідників, які проводили спецоперацію щодо "вагнерівців". Можливо, бояилася, що ексрозвідники шукатимуть з розслідувачем "Bellingcat" Христо Грозєвим.

Про тиск з боку влади говорив і Василь Бурба

Журналісти звернулися до Офісу президента з проханням прокоментувати імовірний адміністративний тиск на колишніх співробітників ГУР МОУ та фальсифікацію листа, який став підставою анулювання паспортів розвідників.

На момент виходу розслідування відповіді з Офісу президента редакція не отримала.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла відповіла, що "ТСК отримала таку інформацію від заслуханих осіб та наразі здійснює верифікацію".

Нагадаємо: 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.

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