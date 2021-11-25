Разведчикам, причастным к операции с вагнеровцами, аннулировали загранпаспорта

Украинские органы власти признали недействительными загранпаспорта пяти бывших разведчиков, принимавших участие в подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев". После проверки записи о недействительности якобы аннулировали, но как так произошло – объяснить не смогли.

Источник: журналистское расследование программы "Схемы: коррупция в деталях" на "Радио Свобода"

Детали: Через неделю после провала спецоперации Василия Бурбу уволили с должности главы Главного управления разведки Минобороны, также уволили еще как минимум четверых сотрудников ГУР, готовивших спецоперацию.

Позже признали недействительными загранпаспорта всех 5 бывших разведчиков: бывшего главу ГУР Василия Бурбы, Юрия Семенюка, Романа Червинского, Игоря Дзеры и еще одного разведчика, попросившего не называть его имя.

Основанием для изъятия паспорта и запрета выезда за границу стало письмо на бланке Миграционной службы, которое пришло Пограничной службе.

Есть в письме и паспорт на имя Василия Месхи. Как установило Радио Свобода – это документ-прикрытие, который имел начальник военной разведки Василий Бурба.

Журналисты получили письмо от двух не связанных между собой источников в Государственной пограничной службе после инцидента с Юрием Семенюком.

1 мая 2021 года Юрий Семенюк, на тот момент уже уволенный из ГУР Минобороны, прибыл в аэропорт Борисполя, чтобы сесть на самолет в Египет. Однако в пересечении границы ему было отказано.

По словам Семенюка, он ехал на дайв-сафари вместе с дайверским клубом.

Однако офицеры Государственной пограничной службы предоставили ему два документа: о запрете в пересечении государственной границы и об изъятии паспорта. Информация о признании его паспорта недействительным размещалась во внутренней базе пограничников.

В письме Миграционной службы говорилось, что паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, а потому подлежат изъятию.

Однако в Миграционной службе на журналистский запрос ответили: "Письмо от 19 февраля 2021 года по таким реквизитам о признании недействительными паспортов гражданина Украины для выезда за границу... в Государственной миграционной службе не создавалось,… не подписывалось, не регистрировалось и не направлялось в Государственную пограничную службу".

Также в ГМС нет информации о том, что паспорта пятерых экс-сотрудников ГУР МО были оформлены с нарушением законодательства.

Государственная служба специальной связи также сообщила, что письмо с соответствующими реквизитами в период с 19 по 25 февраля из Миграционной в Пограничную службу не направлялось: ни по фельдегерской, ни по специальной связи.

Пограничники сообщили, что письмо поступило по почтовой связи, но другие детали не предоставили: конверт не сохранили.

Пограничники утверждают, что по результатам проверки они удалили записи о недействительности паспортов Семенюка и других разведчиков из межведомственной системы "Аркан".

Хотя в базе паспорт Юрия Семенюка уже считается действительным, воспользоваться им он не сможет. Из ГМС паспорт ему вернули изрезанным.

Семенюк сообщил Национальной полиции о незаконном лишении права на передвижение и неправомерном изъятии загранпаспорта. И подал заявление о преступлении по статье 366 Уголовного кодекса – это служебный подлог.

Семенюк заявил "Радио Свобода", что изъятие его паспорта могло быть продолжением административного давления на разведчиков, которые проводили спецоперацию по "вагнеровцам". Возможно, боялись, что экс-разведчики будут искать встрчеи с расследователем "Bellingcat" Христо Грозевым.

О давлении со стороны властей говорил и Василий Бурба

Журналисты обратились в Офис президента с просьбой прокомментировать вероятное административное давление на бывших сотрудников ГУР МОУ и фальсификацию письма, которое стало основанием для аннулирования паспортов разведчиков.

К моменту выхода расследования ответа из Офиса президента редакция не получила.

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая ответила, что "ВСК получила такую ​​информацию от заслушанных лиц и сейчас осуществляет верификацию".

Напомним: 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, но она сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.

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