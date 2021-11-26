Данілов: Загрози вторгнення РФ поки немає, допомоги Путін тут не матиме

Наразі немає загрози прямого вторгнення РФ в Україну, вважають секретар РНБО України Олексій Данілов і міністр оборони Олексій Резніков.

Джерело: Данілов і Резніков в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Данілова: "Загроза в нас, до того часу поки є Російська Федерація, є завжди. Я ні разу не казав, що загроз немає. Мова йде про пряме вторгнення.

Для того, щоб робити вторгнення, мають відбутися певні речі. Цих речей на сьогоднішній день ще нема, чи будуть вони завтра, будемо дивитися, будемо аналізувати. Ми кожного дня займаємося цим питанням.

Де його допомога, на яку він (Володимир Путін – УП) буде, скажімо так, як варіант розраховувати (у Києві – УП)? У нас є наші громадяни, які нікого не чекають, це наша земля, чого він має сюди припертись?".

Пряма мова Резнікова: "Це не означає, що ми маємо розслаблятися, але паніки не має бути, тому що це випробування на національну стійкість нашої країни.

Як каже мій колега Олексій Данілов, абсолютно ми інакше просто сприймаємо, бо ми вже звикли до пересувань військової техніки, озброєння вздовж кордону, залишення танків і наметів, а особовий склад повертається на місця постійної дислокації...

Нас з вами тренують, і не тільки нас з вами: відбувається стрес-тест НАТО, стрес-тест Європейського Союзу – почався він з Литви, продовжується в Польщі".

Що передувало: