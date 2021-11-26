Данилов: Угрозы вторжения РФ пока нет, помощи у Путина здесь не будет

Пока нет угрозы прямого вторжения РФ в Украину, считают секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и министр обороны Алексей Резников.

Источник: Данилов и Резников в эфире "Право на власть"

Прямая речь Данилова: "Угроза у нас, до тех пор пока есть Российская Федерация, есть всегда. Я ни разу не говорил, что угроз нет. Речь идет о прямом вторжении.

Для того чтобы делать вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодняшний день нет, будут ли они завтра, будем смотреть, будем анализировать, мы каждый день занимаемся этим вопросом.

Где его помощь, на которую он (Владимир Путин - УП) будет, скажем так, как вариант рассчитывать (в Киеве – УП)? У нас есть наши граждане, которые никого не ждут, это наша земля, чего он должен сюда припереться?"

Прямая речь Резникова: "Это не значит, что мы должны расслабляться, но паники не должно быть, потому что это испытание на национальную устойчивость нашей страны".

"Как говорит мой коллега Алексей Данилов, абсолютно мы иначе просто воспринимаем, потому что мы уже привыкли к передвижениям военной техники, вооружению вдоль границы, покиданию танков и палаток, а личный состав возвращается на места постоянной дислокации...

Нас с вами тренируют , и не только нас с вами: проходит стресс-тест НАТО, стресс-тест Европейского Союза – начался он с Литвы, продолжается в Польше".

Что предшествовало: