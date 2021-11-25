Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов: Угрозы вторжения РФ пока нет, помощи у Путина здесь не будет

Четверг, 25 ноября 2021, 23:47
Данилов: Угрозы вторжения РФ пока нет, помощи у Путина здесь не будет
GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Пока нет угрозы прямого вторжения РФ в Украину, считают секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и министр обороны Алексей Резников.

Источник: Данилов и Резников в эфире "Право на власть"

Прямая речь Данилова: "Угроза у нас, до тех пор пока есть Российская Федерация, есть всегда. Я ни разу не говорил, что угроз нет. Речь идет о прямом вторжении.

Для того чтобы делать вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодняшний день нет, будут ли они завтра, будем смотреть, будем анализировать, мы каждый день занимаемся этим вопросом.

Где его помощь, на которую он (Владимир Путин - УП) будет, скажем так, как вариант рассчитывать (в Киеве – УП)? У нас есть наши граждане, которые никого не ждут, это наша земля, чего он должен сюда припереться?"

Прямая речь Резникова: "Это не значит, что мы должны расслабляться, но паники не должно быть, потому что это испытание на национальную устойчивость нашей страны".

"Как говорит мой коллега Алексей Данилов, абсолютно мы иначе просто воспринимаем, потому что мы уже привыкли к передвижениям военной техники, вооружению вдоль границы, покиданию танков и палаток, а личный состав возвращается на места постоянной дислокации...

Нас с вами тренируют , и не только нас с вами: проходит стресс-тест НАТО, стресс-тест Европейского Союза – начался он с Литвы, продолжается в Польше".

Что предшествовало

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
  • В Минобороны Украины не подтвердили информацию о наращивании российских войск.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОРезниковДаниловРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
Все новости...
Реклама: